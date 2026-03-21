Cómo nos preparamos desde la UJS de La Matanza para el 24M

Desde la UJS luchamos por transformar el 24 en un día de memoria activa y de lucha

Desde la UJS de La Matanza estamos impulsando distintas iniciativas para que el 24 de marzo sea una jornada de organización y lucha, ligada a los problemas concretos que atravesamos en nuestros institutos y en el distrito. Nuestra intervención se desarrolla en los lugares donde militamos y choca directamente con las direcciones burocráticas que buscan limitar la organización independiente de les estudiantes.

En el ISFDyT Nº 88, donde conducimos el centro de estudiantes, estamos organizando una intervención en el acto institucional y desarrollando charlas políticas para debatir el significado del 24 de marzo. Sin embargo, las autoridades intentaron bloquear estas iniciativas diciendo que justo ese día hay acto y utilizando esa excusa para impedir que realicemos la actividad en la fecha prevista. En el ISFD Nº 82, donde integramos la minoría en el CAI (consejo académico), la situación es aún más clara: la dirección directamente se negó a dar permiso para la charla “A 50 años del golpe militar: ni olvido ni perdón”, que de todas formas vamos a realizar.

Estos hechos no son aislados. Expresan el rol de las direcciones burocráticas que, en línea con el peronismo, buscan vaciar el contenido político del 24 de marzo y regimentar la participación estudiantil, incluso bloqueando la organización de actividades independientes y la posibilidad de movilizarse de manera autónoma.

Frente a esto, desde la UJS desarrollamos una campaña activa en el distrito: mesas de agitación en el 88, en la UNLaM (Universidad Nacional de La Matanza), donde presentamos la lista del Frente de Izquierda para disputar el centro de estudiantes a la burocracia de la Liga Federal, y en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal, donde integramos la minoría en el CAI. A esto se suma la organización en los barrios, donde junto con la JPO (Juventud del Polo Obrero) estamos impulsando una charla en el km 35 para debatir con la juventud trabajadora. Todas estas iniciativas apuntan a lo mismo: organizar a la juventud de La Matanza, enfrentar las trabas de las burocracias y preparar una intervención independiente este 24 de marzo. La UJS-PO convoca a las 14:00 en el Obelisco para movilizarse.

Lejos de “dar vuelta la página”, como plantea el peronismo, desde la UJS luchamos por transformar el 24 en un día de memoria activa y de lucha, retomando las banderas de los compañeros que enfrentaron al régimen que hizo posible la dictadura.