“¿Cómo quieren que estudiemos?”, jóvenes piqueteros responden las mentiras de Tolosa Paz

Durante el acampe piquetero llevado adelante a las puertas del Ministerio de Desarrollo social contra las bajas en el programa Potenciar Trabajo y los recortes en la asistencia alimentaria para los comedores de los barrios, la Juventud del Polo Obrero contestó a la nueva provocación esgrimida por la ministra Tolosa Paz, quien sostuvo que el Polo Obrero “arenga a la gente para que no vuelva al colegio“, a raíz del lanzamiento del programa “Volvé a estudiar”.

Resulta notorio que estas declaraciones las haga la funcionaria que se encuentra a la cabeza del mismo ministerio que quiso dar de baja 40.000 becas Progresar a beneficiarios del Potenciar Trabajo, pretendiendo que la juventud coma y estudie percibiendo un monto que no llega ni a un salario mínimo, algo que la Unidad Piquetera pudo revertir gracias a la lucha y la organización.

Lo mismo sucedió durante la pandemia, donde el gobierno no garantizaba ni la conectividad ni los dispositivos para que los sectores de menores recursos pudieran acceder a la educación, una política que el Polo Obrero combatió en las calles, exigiendo que el Estado garantice el derecho a la educación para los más vulnerables, y que dio origen a la conformación de la Juventud del Polo Obrero.

Como contrapartida, el Polo Obrero organiza talleres de apoyo escolar y hasta levantó una sede del Plan Fines en José C. Paz para garantizar lo que el Estado no garantiza, que la juventud más empobrecida pueda terminar sus estudios. Esto lo confirma Alexis, delegado de la juventud del Polo Obrero de San Miguel: ” Tenemos un caso que es la sede del Fines en el comedor popular Mariano Ferreyra en Jose C. Paz que pueden ir a chequearlo. Está orientado a personas mayores de 18 que no han terminado primaria o secundaria, son padres que tienen que llevar un plato de comida y no pueden trabajar y estudiar. Nos recortan el plan social y no tenemos ingresos, ¿cómo quieren que estudiemos?”.

Eduardo Bellboni, dirigente del Polo Obrero, le contestó a la ministra y sostuvo: “Creamos bachilleratos populares, donde la gente puede estudiar. Es falso que nosotros no queremos que la gente estudie. La ministra miente porque no quiere discutir los problemas. Dice que hay casi 400 mil personas que no han estudiado. Eso quiere decir que hay más de 700 mil que sí han estudiado. ¿Qué hacemos con los que estudiaron y no tienen trabajo? Inclusive tienen que venir al comedor popular terminado sus estudios.”

Esta política de ajuste exigida por el FMI se expresa ahora en el recorte de 100 mil planes Potenciar Trabajo (una cifra que promete crecer), lo que deja sin su principal ingreso a miles de jóvenes y afecta directamente su acceso a la educación porque deben elegir entre estudiar y comer. Además, el gobierno nisiquiera garantiza las condiciones para que la juventud pueda permanecer en las escuelas. Sin ir más lejos las mismas no cuentan ni con ventiladores, en plena ola de calor, ni con la comida suficiente para abastecer a los alumnos que así lo requieren y los techos se caen a pedazos, entre otras cuestiones.

Esta situación nos la confirma Kevin, delegado de la juventud del Polo Obrero, en primera persona: “terminé la secundaria y ahora estoy estudiando enfermería, el plan me ayuda a costear libros, fotocopias y transporte, justo ahora además que se vino el tarifazo en el colectivo”. También lo denuncia Jose, delegado de la juventud del Polo Obrero de José C Paz: “El ciclo lectivo que anuncia el gobierno no puede seguir funcionando por la ola de calor, un salon donde hay 27 pibes no cuenta ni con un ventilador. Quieren dar clases virtuales, pero no garantizan los dispositivos. Ahora quieren seguir dando de baja planes, golpeando todavía más los ingresos de los que menos tienen”.

Queda claro que el ataque de la ministra es un cúmulo de calumnias e injurias infudadas para trasladarle la responsabilidad a los más pobres de las condiciones de vida a las que su propio gobierno los somete por cumplir con las exigencias del capital financiero, con hambre, miseria y sin acceso a un derecho tan básico como es la educación. Continuaremos combatiendo esta política de ajuste en las calles.