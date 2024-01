¿Cómo será el paro nacional en Córdoba?

El paro nacional del 24 de enero tendrá en Córdoba una jornada de movilización. La CGT no impulsa una marcha de conjunto, sino una concentración en alrededores del Patio Olmos para ese mismo día; a las 15 horas habría un acto con un solo orador, siguiendo lo dispuesto a nivel nacional. Así las cosas, entre lo más destacado de la jornada será la columna independiente que impulsan sindicatos recuperados, organizaciones piqueteras que marcharan planteando un plan de lucha hasta la derrota del plan motosierra.

Es que rumbo al paro del 24 hubo un plenario sindical de la CGT Córdoba que no organizó el paro ni la movilización, lo que da cuenta del carácter que la burocracia sindical busca imprimirle a la jornada; pretende una medida para descomprimir. Esto en momentos en que el ajuste de Milei y sus socios hace estragos en los bolsillos de la clase obrera. En ese sentido, tanto el gobierno de Martin Llaryora como el municipal de Daniel Passerini apuntan contra salarios y jubilaciones de estatales, además de despidos en organismos dependientes del Estado provincial.

Opuesto por el vértice, las organizaciones que impulsaron la pasada movilización del 20 de diciembre están construyendo una columna independiente que concentrará a partir de las 11 horas en la sede de la que serán parte Uepc Capital. El gremio recuperado por la docencia cordobesa llama a movilizar con las consignas: abajo el DNU y la Ley Ómnibus de Milei, no al ajuste y los despidos de Llaryora. Es decir, que concentra el reclamo en quienes son los responsables de que se esté produciendo una transferencia de recursos de la clase obrera en beneficio de los grandes capitalistas.

Junto a la Uepec Capital se encolumnarán las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero, entre ellas el Polo Obrero, que vienen siendo blanco de todo tipo de ataques por parte de quienes gobiernan. Es claro que, como vienen siendo animadoras de las luchas contra el ajuste, tanto Milei como Llaryora pretenden imponer cambios que permiten un mayor grado de criminalización de la protesta. En efecto, el cercenamiento del derecho a la protesta quedó prácticamente intacto en la Ley Ómnibus que están pactando la presidencia de Javier Milei con el PJ de Llaryora y la UCR de Rodrigo De Loredo.

Es decir que la “oposición” de los Llaryora y De Loredo le allanan el camino a la orientación reaccionaria de Milei. Los matices que tienen entre los diputados cordobesistas y el gobierno nacional giran en torno a la cerrada defensa de los intereses del capital agroindustrial que dominan la provincia, y cuya base social se disputan el PJ y la UCR.

De modo que con el paro y la movilización de la columna independiente se apunta a darle continuidad al empuje del paro nacional, reforzando las luchas contra el ajuste de todos quienes gobiernan. Cabe resaltar que se vienen realizando convocatorias, y asambleas de la cultura, de diversidades, ambiente en rechazo al paquete de leyes de Milei. Lxs trabajadorxs del Conicet se organizan contra el ajuste y los despidos; así crece la organización y la consciencia contra las políticas del gobierno.

En este cuadro, el vocero del Polo Obrero, Emanuel Berardo realizó declaraciones a la prensa señalando que “las y los trabajadores y distintos sectores populares no nos vamos a quedar de brazos cruzados. La derrota del plan motosierra solo puede venir por la intervención de los trabajadores. Entendemos que no será una salida los cabildeos en Tribunales, Diputados y Senadores en donde solo se responde a los intereses del gran capital y no de los trabajadores”.

“Es de suma importancia impulsar el reclamo de un aumento de emergencia, de un mínimo de 500.000 pesos y la indexación mensual de salario, jubilaciones y planes sociales; la prohibición de los despidos; la asistencia integral a los comedores populares y la ruptura con el Fondo, a cuyas exigencias Milei ata la suerte de los trabajadores y del país; el desconocimiento de la deuda usuraria, etc. Apostamos a que todas estas luchas puedan confluir en una movilización masiva, con asambleas en todos los lugares de trabajo y los territorios para derrotar el plan motosierra del gobierno liberfacho”.

En este panorama se espera una gran movilización en Córdoba capital y acciones de protesta en el interior provincial. Así se hará sentir la perspectiva de que el paro del próximo 24 de enero tenga continuidad con un plan de lucha hasta derrotar el plan motosierra de Milei y sus socios.