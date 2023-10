Condenaron a Alberto Nallar por luchar contra la reforma de Morales

Los jueces Mario Ramón Puig, Luciano Yapura y Ana Carolina Pérez Rojas condenaron a Alberto Nallar, abogado de las comunidades originarias de Jujuy, a tres años y medio de prisión efectiva, un embargo de 7 millones de pesos e inhabilitación para ejercer su profesión tras considerado autor material y responsable de los delitos de “Instigación a cometer delitos, Incitación a la violencia colectiva y alzamiento o Motín en concurso real”. La Justicia de Gerardo Morales continúa criminalizando a quienes se levantaron contra su reforma constitucional reaccionaria.

Si bien aún no tiene sentencia firme, se trata de un fallo ejemplificador en función de escarmentar la protesta social. Alberto Nallar, como representante legal de las comunidades indígenas, fue parte de la pueblada contra la nueva constitución impulsada por Morales y aprobada con los votos del PJ. La misma, recordemos, prohíbe las manifestaciones y promueve el saqueo de los recursos nacionales como litio, a costa del agua y la tierra de los pueblos.

Morales defiende su dictadura apelando a la represión, encarcelando luchadores y aplicando multas. Nallar declaró que ni siquiera tiene sueldo para ser embargado ya que “trabajaba como procurador del municipio de El Carmen desde el 2010 y el día 12 de julio (de este año) antes que me detengan me llama el intendente Alejandro Torres y me dice que el gobernador Morales le había exigido mi renuncia al cargo como la condición para transferir los sueldos al municipio y renuncié. Mi dignidad no me permite estar en un espacio donde un dependiente de Morales sea mi jefe” (Página 12, 25/10).

Las irregularidades del proceso judicial que atravesó Nallar fueron tan vastas que hasta el propio fiscal de Estado (Miguel Rivas) fue el único testigo de la causa. El gobierno provincial no solo persigue a las comunidades originarias, en favor del lobby minero, sino que busca dejarlas sin asesoramiento jurídico condenando a prisión a su abogado y reteniéndole la matrícula.

Un atropello absoluto a las libertades democráticas, que cuenta con el apoyo absoluto de los dos candidatos a presidentes que se enfrentarán en el balotaje. Incluso Massa llegó al extremo de convocar al represor Morales a un eventual gobierno de unidad nacional.

Todo el movimiento popular debe pronunciarse por la absolución de Alberto Nallar, en defensa del derecho a salir a las calles contra los agravios de quienes gobiernan. Desprocesamiento inmediato a todos los integrantes de la rebelión jujeña.