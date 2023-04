Conflicto por los terrenos de la Universidad Nacional de Moreno

En la superficie, el conflicto se trata de una lucha política entre el marielismo y los rezagos del westismo (Mariano West, exintendente, barón del conurbano y exasociado a la mismísima Mariel para las elecciones del 2019) por una parcela de terreno que ambos reclaman como propia. En la creación de la universidad, nación cede terrenos para la UNM, pero dejando ciertas parcelas para que algunas instituciones que estaban en el predio de la UNM se trasladen. Se construyeron sobre la calle Merlo dos edificios para la DGCyE, uno para un jardín maternal nacional y uno para el municipio (centro de formación laboral), el resto quedaría para la Universidad Nacional de Moreno, para construir su politécnica. El conflicto se da sobre este último pedazo de tierra.

Existen varios convenios desde la creación de la Universidad que avalan su titularidad sobre el mismo, pero nunca se hizo el traspaso “legal”, todavía figuraba como propietario el Estado nacional (Ministerio de Desarrollo Social). En el 2018, luego del asesinato laboral de Sandra y Rubén y bajo la intervención del Consejo Escolar, se presta este predio a diferentes escuelas hasta que se reparen sus edificios, con el aval de la universidad. El último convenio firmado por Trotta (ex ministro de Educación de nación), Agustina Vila (Dirección General de Educación de Provincia) y Andrade (rector de la universidad) avala el préstamo del terreno y edificio a la Secundaria 37 hasta que se construya su edificio propio en otro lado.

En el 2021 el municipio, comandado por Mariel Fernández, realizó los “trámites” legales para convertir el terreno en cuestión en propiedad municipal. En la parcela no edificada, el municipio proyecta construir un Polo Educativo (Secretaria de Asuntos Docentes, Consejo Escolar y Jefatura Distrital) y planea “ceder” el edificio donde actualmente está la Secundaria 37 a la DGCyE. De esta forma, el Municipio desconoce todos los acuerdos anteriores entre los diferentes Estados. El 6 de Marzo el municipio “tomó posesión” compulsivamente del predio desalojando todos los elementos pertenecientes de la universidad para que ingrese Dipronor, la empresa constructora predilecta del gobierno municipal.

Hay dos ejes importantes sobre el conflicto: una pelea internista dentro del FDT que pone al marielismo vs el westismo como enemigos públicos. En el Concejo Deliberante esto se vislumbra muy claramente: la principal candidata de West levantó su licencia como concejal, para volver al HCD y quitarle la mayoría al marielismo. Por otro lado, la empresa contratada a la velocidad de la luz, es una vez más Dipronor. Esta constructora recibió más de 87 millones de pesos como anticipo financiero de la obra sobre el terreno en conflicto. La conocemos, porque también fue beneficiada en las “licitaciones” de dos obras muy importantes para la gestión: la construcción del polideportivo de Cuartel V con su escandaloso convenio con el privado Bellzolá-Ferrer y la construcción del Parque Argentino en la ex feria de Las Flores, donde se reprimió brutalmente a los feriantes y periodistas para desalojarlos.

Mientras tanto los estudiantes de la Espunm tratan de estudiar en aulas modulares, los estudiantes de la Secundaria 37 viven en la incertidumbre, no tienen ni cerco perimetral y se proveen de agua con una instalación deficiente porque siguen con “la conexión de agua de obra”, los trabajadores de las diferentes dependencias trabajan en paupérrimas condiciones y parte del Fondo Educativo va a parar a las arcas de una empresa privada que siempre es beneficiada por Mariel Fernández. Hay jardines que se cierran por peligro de derrumbe, clases que se suspenden por el calor infernal y que no cuentan con aires acondicionados o ventiladores. Las escuelas del distrito no tienen los 12 puntos de habitabilidad, o sea, no son seguras.

Es necesaria la organización y la lucha independiente de la comunidad educativa para conquistar el derecho a enseñar y aprender en escuelas seguras y confortables. Hasta que esto no suceda, cualquier mención a Sandra y Rubén, principalmente por parte del oficialismo, es una cáscara vacía, una deshonra. No habrá justicia por Sandra y Rubén hasta que en Moreno las escuelas no sean seguras.