Congreso de la FULP: el vaciamiento de la federación no tiene límites

De manera completamente clandestina, sin ninguna convocatoria en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata, este miércoles 5 de abril se realizará el congreso de la FULP. La convocatoria fue resuelta por la conducción, encabezada por La Mella-Patria Grande y La Cámpora, y no es casual que hayan elegido hacerlo en la previa de los feriados de semana santa. Para esta conducción, todo sea por evitar cualquier movilización y debate genuino en el movimiento estudiantil.

¿Qué debería discutir este congreso?

En un cuadro de pauperización generalizada de la población trabajadora, que llega al 40% según los datos revelados por el Indec, el congreso ordinario de la FULP no discutirá los grandes problemas que atraviesan les estudiantes y que impulsan su deserción de la universidad

Este cuadro de ajuste se viene profundizando en la educación superior y en la UNLP en particular. Podemos verlo en los montos del boleto y de las becas que no cubren realmente las necesidades, y que no llegan a todes les que los necesitan. También en los recortes en áreas sensibles, como sucede con la suspensión del área de salud sexual integral para estudiantes.

En esa misma línea, las autoridades universitarias están profundizando la línea de ajuste y vaciamiento, con distintas expresiones en cada facultad. En Arquitectura recortando contenidos; en Artes poniendo trabas de todo tipo para adecuar la matrícula al ajustado presupuesto; en Ciencias Médicas con bochazos, materias filtro y modificaciones del plan de estudios que traban a les estudiantes, lo que se suma a la superpoblación de la enorme mayoría de los cursos. En otras facultades, como es el caso de Psicología, con suspensiones de clases producto de la falta de agua y de problemas edilicios.

Es evidente que la línea conductora del colapso de las facultades y el deterioro educativo es el ajuste presupuestario ordenado por el Fondo Monetario Internacional. Sin ir más lejos, las facultades tuvieron un incremento presupuestario de alrededor del 60% para gastos de funcionamiento este año, cuando la inflación podría llegar a las tres cifras. Una pérdida brutal de recursos, que intentarán compensar con negociados y privatización educativa, como ya hacen con los posgrados pagos y los convenios con distintas empresas.

Aún cuando existen todos estos problemas y la FULP y los centros debieran ser una herramienta de organización y de lucha para defender la educación pública y las condiciones de cursada, nada de esto estará en debate en el Congreso…

Lo que la conducción de La Cámpora y La Mella quieren “discutir” en el congreso

El vaciamiento de la Federación, que ha pasado a ser un sello de goma alejado de las necesidades estudiantiles, es adrede. Durante los últimos años la actual conducción de la FULP profundizó su complicidad con el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner para cumplir con el plan económico del FMI. Se trata, además, de una conducción de la Federación integrada a fondo en el régimen universitario. Las agrupaciones que la conforman votaron al rector radical de Franja Morada, López Armengol, y sus dirigentes ocupan cargos en el rectorado.

Entonces, la convocatoria se reduce a discutir cuál será la próxima conducción de una Federación que es utilizada como “botín” en el debate interno de un rectorado donde confluyen radicales y peronistas. Tanto La Mella como La Cámpora plantean como desafío “un frente que impida que la Franja Morada acceda a la mesa ejecutiva”. Para garantizar eso, necesitan acordar una lista que contemple los delegados de todas las agrupaciones del Frente de Todos, lo que incluye a la JUP (hoy conducción de Medicina y Humanidades), que actualmente no forma parte de la conducción.

Basta de centros y federaciones a espaldas de les estudiantes

Este congreso ordinario profundiza el vaciamiento y parálisis de la Federación. En la situación actual, eso es justamente lo contrario de lo que necesitamos les estudiantes.

La confrontación del kirchnerismo-peronismo con Franja Morada no es más que una pose. Ambas fuerzas políticas cogobiernan la Universidad y son cómplices hace muchos años de las políticas de ajuste de los distintos gobiernos nacionales. Finalmente, la agrupación estudiantil del radicalismo ha crecido como producto de la parálisis y vaciamiento de los centros y la federación de peronistas-kirchneristas, y capitalizando por derecha el fracaso del gobierno del Frente de Todos. Eso es lo que explica que Franja ostente la conducción de 10 de los 17 centros, cosa que por el momento no le ha significado una mayoría de delegados en el congreso de la FULP.

Desde la UJS-PO planteamos que este tipo de federaciones y centros no van más. Los congresos no pueden ser convocados sin deliberación estudiantil en las facultades y sin tratar los reclamos y necesidades estudiantiles.

En ese sentido, llamamos a las agrupaciones independientes y de izquierda a poner en pie una lista común en el congreso, con el planteamiento de volver a construir un movimiento estudiantil que se plante contra el ajuste, por los reclamos y por una universidad al servicio de las necesidades del pueblo trabajador. Por esa misma perspectiva lucharemos durante todo el año en las facultades, y presentaremos pelea en las elecciones universitarias para echar a las fuerzas ajustadoras de los centros y la federación.