Consejo Superior UBA: poco ruido, pocas nueces

El miércoles 13/03 se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del 2024 del Consejo Superior (CS) de la Universidad de Buenos Aires. Luego de una sesión extraordinaria llevada a cabo el 20/02 para aprobar una resolución en la que se manifiesta una “extrema preocupación” por la situación presupuestaria de la universidad, la sesión de este miércoles solo fue un intercambio de “más preocupaciones” sin ningún tipo de resolución concreta frente a una situación cada vez acuciante para la UBA, sus trabajadores y estudiantes.

Pasa el tiempo, la situación se agrava

Como resolución de la sesión de febrero, en la que las distintas camarillas de la universidad se unificaron para evidenciar la situación crítica de la UBA, el Consejo Superior encomendó al rector Gelpi realizar gestiones ante el Ministerio de Capital Humano para transmitir esta “preocupación” en busca de una respuesta favorable.

En esta primera sesión de marzo, Gelpi informó que a pesar de haber sido recibido por el secretario de educación de Milei, Carlos Torrendell, la situación seguía exactamente igual que como estaba tres semanas atrás. Es decir, no había habido ni medio centímetro de avance. Ninguna respuesta favorable ¿Cuál fue la solución planteada entonces? Esperar a ser recibidos prontamente por Sandra Pettovello para seguir dialogando con el gobierno.

Era fácil refutar que la situación no seguía igual. Los ataques a la Universidad se profundizaron durante todo marzo. Como ejemplo, Manuel Adorni en su conferencia matutina del 6/3 declaró que las universidades no tendrán presupuesto por ser centros de “adoctrinamiento”. Solo un día después, Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, comunicó la habilitación de una línea para denunciar a “docentes adoctrinadores” en la universidad. Entre tanto, el salario docente y no docente se pulveriza y la situación presupuestaria se agrava día a día por una inflación galopante.

Como consecuencia de este cuadro explosivo, el jueves 14 de marzo pararon todos los trabajadores de todas las universidades nacionales.

Los muchachos dialoguistas…

A pesar de la nula respuesta del gobierno al momento de la reunión, el vicerrector de la UBA y dirigente histórico de Franja Morada y Nuevo Espacio, el diputado radical Emiliano Yacobitti, expresó en su intervención que había que “seguir dialogando” con Milei y Pettovello para que “revean su política”. Entretanto, también reclamó que la universidad “funcione de la manera más ordenada posible” marcando un límite de cara al paro. No sorprende su postura. Su “diálogo”, empero, no es más que un acto profundo de fé que huele a mentira. En el Congreso, la UCR en su conjunto -él incluido- acompañó con su voto a la fallida ley ómnibus del gobierno que atacaba a la educación por diversos flancos.

Si vamos al movimiento estudiantil, es en definitiva el curso de acción que llevan a cabo en los centros y federaciones que conduce el radicalismo. El ejemplo claro está en la FUBA o la FUA, federaciones que impulsan declaraciones rimbombantes sin ningún tipo de medida de lucha que les dé cuerpo, y menos que menos alguna instancia de deliberación u organización de los estudiantes en las facultades.

… todos unidos triunfaremos?

Ahora, es también la política que impulsan peronistas y kirchneristas en las facultades y centros que dirigen. La unidad que pregonan para “defender la UBA” en el Superior es aquella que impulsan, en paralelo, para intentar contener al movimiento estudiantil.

Es que asomando la cabeza para un futuro reparto de migajas presupuestarias forman parte del bloque dialoguista con Milei. Y esto va desde los decanos “progres” de Filo y Sociales hasta la minoría estudiantil, representada por La Mella/La Cámpora. Esta minoría estudiantil pasó a integrarse a las gestiones de los “progres” y, todos juntos, bailan al compás de Yacobitti.

Quienes hace no muchos años le cantaban a los radicales que eran “hinchas de los negociados” y “mulos del rectorado” han devenido en funcionarios de segunda o tercera línea que festejan acuerdos en materia de recursos propios, no tienen disensos con el rectorado y son aplaudidos por consejeros “morados” que celebran su predisposición a la “unidad”. Sí Mella los viera…

Diálogo con Milei o huelga educativa, dos estrategias opuestas

En un nivel de honestidad brutal, el consejero estudiantil de la Franja Morada Derecho, Kevin Bonorino, intervino diciendo “Hace algunos días convocamos a una sesión extraordinaria por el financiamiento y el presupuesto. Habiendo tenido esa sesión extraordinaria, que esta primera sesión ordinaria también verse sobre esa misma temática dice muchísimo «sic»”.

Bonorino tiene razón. Torcer el rumbo de la política de vaciamiento y privatización de Milei es imposible con la política de diálogo que lleva a cabo su bloque. Por eso, el paro del 14 es un primer paso en la política que buscamos desarrollar, un contrapunto con los dialoguistas. Y a no dejarse engañar. La declaración de “apoyo” al paro del Superior choca con algo que tuvo que denunciar hasta el propio secretario general de Apuba en la sesión, alineado con Rojo: “Distintas autoridades de la Universidad empiezan a querer articular solos, por su parte, el diálogo …”. Nadie se quiere quedar sin tajada.

Pero Milei también entiende el potencial de un plan de pelea conjunta de los trabajadores y se apoya en los dialoguistas. De esta manera, un día antes del paro, entregó la zanahoria del 70% de aumento de presupuesto para gastos de funcionamiento. El anuncio, sin fecha ni distribución precisa, en realidad es un ajuste claro sobre la educación, la salud, la ciencia y la investigación realizadas en las universidades públicas. Las cuentas son claras. Con una inflación interanual del 276%, un 70% de “aumento” es un recorte en los hechos. Esto sin mencionar que la situación paritaria no está contemplada hasta el momento.

Por eso nos jugamos con todo al paro. Y entendiendo también que una jornada aislada no será suficiente. Nuestra corriente irá al paro en unidad de acción con docentes y no docentes, en oposición al dialoguismo; a los intentos de acuerdos de las autoridades y su reparto de la miseria. Y nos daremos la tarea de impulsar asambleas en las primeras semanas de clases en todos los lugares de estudio para votar un pliego reivindicativo propio; un plan de lucha con la perspectiva de una gran huelga educativa y el empalme del movimiento educativo con todos los sectores en lucha. Con el movimiento obrero combativo, con el movimiento piquetero, con las asambleas populares, con la cultura y con todo aquel que esté dispuesto a enfrentar el plan motosierra en las calles hasta derrotar a Milei.