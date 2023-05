Constituyente de Jujuy: el Frente de Izquierda denuncia comisiones secretas y sin texto constitucional

Luego de la sesión inaugural, las reuniones de Comisiones han pasado a ser una verdadera farsa a espaldas del pueblo.

1) Luego de un día de iniciada las Comisiones, el bloque mayoritario no ha presentado el conjunto de las modificaciones propuestas a la Constitución para todas y todos los convencionales. Esto es un hecho grave ya que las Comisiones “discuten” sobre temas que les competen pero sin que los convencionales pueda pronunciarse sobre los cambios que van a proponerse. Se han cursado invitaciones a sectores sociales, incluidos en primer lugar los empresarios que son responsables de la situación de pobreza actual, pero sin el texto que se pretende ser aprobado, no existe ni siquiera la posibilidad de debatir en concreto sobre nada. Se quiere mostrar una supuesta apertura hacia el debate en la sociedad, cuando los sectores invitados no tienen el texto de modificaciones, por lo cual poco podrán opinar sobre cualquier asunto.

Recordamos al pueblo trabajador que se trata de una reforma parcial de la Constitución a partir de lo que establece la Ley 6302 aprobada el año pasado a propuesta de la UCR y con el voto de un diputado del PJ. A partir de esta ley se propone cambiar 65 artículos y ampliar nuevas secciones y capítulos al texto de la Constitución vigente.

El argumento del bloque de la UCR no puede ser más falaz. Según ellos, primero se hará un debate en general y de allí saldría el texto a ser tratado. Una burla a la inteligencia del pueblo. Es imposible que el gobernador Morales haya convocado a una Convención sin un texto donde se especifiquen las modificaciones. Esto se hace con el único fin de impedir que la verdadera discusión llegue a manos del pueblo hasta el día que se vote. Su único objetivo: que no se vea de forma clara el carácter reaccionario de las propuestas de cambio, para intentar que el pueblo no se movilice contra ellas.

2) Se ha limitado la difusión de las “discusiones” de las Comisiones. Estas no será transmitidas por el canal de la Convención a partir de un reglamento acordado por la UCR y el PJ. Esta medida tiene el mismo objetivo que el anterior, que el pueblo no pueda saber de qué se discute, ni de qué se trata. Y además acordaron que todos los artículos se puedan modificar directamente por mayoría simple, siendo que el oficialismo tiene 29 de 48 convencionales la reforma puede hacerla a su gusto. De esta forma desde el inicio hasta el final no habrá más que puestas en escena porque ya está todo cocinado.

3) Esto es más grave aún ya que el gobernador Gerardo Morales, quien fue presidente de la Convención solo por unas horas, anunció su intención de modificar el régimen electoral para hacerlo más restrictivo aún. Según sus palabras, pretende que las elecciones provinciales se hagan solo cada 4 años en vez de 2. De esta forma, el gobierno de Carlos Sadir no tendrá que pasar por las elecciones de medio término, lo cual lo habilita a llevar adelante con más libertad las medidas de ajuste y de entrega de los recursos naturales que pretende.

Además de esto, se garantiza de aquí hasta el final de su mandato una Legislatura adicta ya que esta seguirá compuesta por una mayoría de radicales y el PJ adicto al gobierno. Otra forma más de facilitarse la aplicación de su proyecto de provincia para los grandes empresarios y el saqueo, contra el pueblo trabajador.

Al hecho de que se trata de una Constituyente amañada, donde los problemas del pueblo trabajador no podrán ser discutidos, se agregan estos hechos para negarle al pueblo la posibilidad de al menos seguir un debate real.

4) En su discurso también se propuso la eliminación de los fueros a los legisladores. En manos de este gobierno y su alianza con el PJ, esto no puede significar más que la posibilidad de expulsar de la Legislatura a todos aquellos que nos opondremos, allí adentro y en las calles, a las medidas antipopulares que se preparan. Más aún cuando se trata de un régimen que suspende a legisladoras opositoras y proscribió la asunción como diputado de uno de los actuales convencionales del FIT-U.

Alertamos sobre la gravedad de todos estos hechos, que se suman a la intención de limitar el derecho de protesta como volvió a ser ratificado por el gobernador durante la sesión de apertura de la Convención cuando sostuvo que “cortar una calle es un delito, no un derecho”. Frente a un gobierno que de forma pública admite que se preparar para entregar el litio a las multinacionales y sostiene salarios de pobreza, lo que busca es limitar toda forma de oposición social y política. Elevar a rango constitucional las persecuciones a quienes luchan, garantizarse una legislatura adicta gracias a la imposibilidad de votar en las elecciones intermedias del 2025, y quitar fueros a los opositores, junto a un Ministerio Público Fiscal fortalecido para reprimir a quienes enfrentemos este régimen que tiene como único fin garantizar un “orden” para el saqueo de nuestros recursos naturales y sostener el trabajo precario y de pobreza.

Denunciamos estos hechos graves que atentan contra las más elementales libertades democráticas y llamamos a la más amplia unidad para derrotar con el paro provincial y la movilización a esta Constituyente reaccionaria, que no es más que un ataque al pueblo trabajador de Jujuy.

Por todo esto, los Convencionales del FIT-U hicieron una presentación para que las Comisiones sean transmitidas, se dé a conocer en forma inmediata el conjunto de los cambios que el oficialismo propone y que se aclare si las palabras del Gobernador Morales sobre la limitaciones del derecho a voto para que sea cada 4 años, son parte de lo propuesto.