Choferes de la línea 148 continúan con abstención de tareas

Los chóferes de la línea 148 (el nuevo halcón del grupo Moqsa) siguen con abstención de tareas ya que la empresa todavía les adeuda medio aguinaldo de diciembre y parte del sueldo de enero/febrero, viáticos, etc.

Esto se enmarca en una profunda crisis del transporte en el Amba a la que se suma el conflicto del resto de las líneas de Moqsa, que monopoliza el servicio del Amba, sobre todo Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Los trabajadores vienen de un corte al Puente Pueyrredón en diciembre, se movilizaron a la Secretaría de Transporte, y a la sede de la UTA en Balvanera en enero sin ningún tipo de respuesta ni solución, ni del Estado ni de la conducción sindical. En estos días los trabajadores, mediante asambleas en las cabeceras, están decidiendo nuevas acciones a llevar a cabo.

Choferes de la linea 148 participaron de la autoconvocatoria impulsada por el plenario del Sindicalismo Combativo en el Parque Lezama el pasado 2 de febrero, contando su conflicto junto a otros trabajadores de otros sectores como Ilva, Gráfica Morvillo, Secco.

No nos olvidemos también de los conflictos como Lustramax, Sealed Air en quilmes, Garrahan, Hospital del cruce en Florencio Varela y demás luchas.

Esto habla del atropello que el gobierno de Milei lleva adelante contra todos los trabajadores de los distintos sectores con una reforma laboral esclavista en puerta que viene a agravar el problema.

Todo el apoyo con los chóferes de la 148 y Moqsa por el pago de los aguinaldos adeudados, sueldos, ítems de viáticos y demás deudas que tengan. La única salida es la lucha para frenar todas los ataques patronales, no a la reforma laboral.