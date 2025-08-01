Córdoba: asamblea docente brinda su apoyo a la lucha de los químicos de Río Tercero

El miércoles 30 de julio la asamblea docente convocada por UEPC Capital realizó un fuerte apoyo a los químicos de Río Tercero, quienes están enfrentando un nuevo intento de la patronal de imponer despidos masivos. Los trabajadores en lucha participaron de la instancia llevando su reclamo, para luego recibir el acompañamiento de los participantes al grito de “unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode”.

Los trabajadores químicos vienen impulsando un plan de lucha con asambleas, marchas y acciones directas, que tienen el apoyo de sindicatos combativos y organizaciones piqueteras como el Polo Obrero, frente al vaciamiento y los 124 despidos que pretende imponer la patronal de Petroquímica Río Tercero (PR3). Sucede que luego de la apertura económica impulsada por Milei y sus colaboradores la firma prefiere importar a producir productos químicos, una conducta especulativa que atenta contra las fuentes de trabajo de cientos de familias.

Todo esto como parte de un ataque en regla al conjunto de la clase obrera, que se evidencia en una mayor agresión contra las condiciones de trabajo, en la caída estrepitosa que los salarios vienen sufriendo en los últimos años y en el intento de las patronales de imponer una reforma laboral que abarate todavía más “el costo de la mano de obra”.

En este sentido, el apoyo de la asamblea docente de UEPC Capital constituye un paso adelante en la unidad de la clase obrera para enfrentar el plan de guerra del gobierno nacional y sus cómplices. La lucha de los trabajadores químicos es un caso testigo. Corresponde rodear de solidaridad y apoyo para que su lucha triunfe. La radicalización del conflicto cambiaría el escenario para las luchas de todos los trabajadores en la provincia, en la perspectiva para construir un plan de lucha y la huelga general. El plenario nacional convocado por sindicatos combativos para el próximo 16 de agosto será una importante instancia en esta ruta.

Todo el apoyo a los químicos de Río Tercero. Reincorporación de todos los despedidos, basta de vaciamiento.