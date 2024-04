Córdoba: asamblea obrera y popular votó impulsar la huelga general

El pasado jueves 18 de abril sesionó una asamblea Obrera y popular en Córdoba capital. La convocatoria fue impulsada por Uepc-Capital, ATE-CTA Autónoma de Córdoba, Químicos, Sutna, municipales de Jesús María, la Fenat y el Polo Obrero. La iniciativa comenzó pasadas las 18 horas en plaza San Martín, y reunió mas de 300 activistas de la Capital y el interior provincial.

La asamblea realizada en Córdoba fue un punto de continuidad en la tarea de reagrupar fuerzas para construir un paro activo y plan que potencie las luchas en curso que enfrentan el ajuste de Javier Milei y Martín Llaryora. Además, se desarrolló en la perspectiva de la realización un encuentro de trabajadores ocupadxs, desocupadxs, asambleas barriales y de la cultura, que tendrá lugar en Plaza de Mayo.

Así las cosas, la asamblea realizada en Córdoba contó con una representación de las luchas por el salario, jubilaciones, en rechazo a los despidos en el Estado y en el ámbito privado; por la reapertura de los comedores populares, entre otras. Sin dudas fue una convocatoria que reflejó expresiones de lucha contra quienes gobiernan.

Tomaron la palabra representantes del MTR 12 de Abril, MTR-VL por el Cambio Social, Agrupación Marta Juárez. Además, se sumó la intervención de un vocero del gremio gráfico, y de la secretaria general del sindicato de Trabajadores de Prensa, que está en una dura lucha por las paritarias, y en particular contra la patronal de La Voz del Interior. También un representante de trabajadores de Radio Nacional dio un crudo relato de la situación por la que están pasando.

Lxs estudiantes reunidxs en la Asamblea Interfacultades votaron participar de la asamblea, realizando un aporte a la unidad de trabajadores y estudiantes. También se hicieron presentes no docentes y la docencia universitaria, todo este colectivo está dando una dura pelea por desarrollar a fondo las tendencias de lucha en defensa de la educación publica en la UNC. En ese sentido, se resolvió participar con todo en la marcha nacional universitaria a realizarse el próximo 23 de abril.

Además, se dieron cita trabajadores municipales, judiciales, de call centers, de la cultura. Todo un activo dispuesto a no esperar sino a lanzarse a la lucha contra Milei. En este punto, el denominador común de las intervenciones fue la crítica a la burocracia sindical, esto junto a la necesidad de impulsar una huelga general por la derrota de los planes de ajuste de quienes gobiernan.

Los partidos de izquierda como el Partido Obrero, PTS, Nuevo MAS, Izquierda Socialista se hicieron presentes (el MST decidió pegar el faltazo). De conjunto, se acordó la convocatoria a una próxima instancia. Hay que decir que la convocatoria realizada es la tercera y que se fueron sumando más organizaciones a poner en pie un canal de intervención de lucha independiente.

Ahora es cuando

Por el cuadro de crisis y la necesidad de una intervención desde el campo de lxs trabajadores, la asamblea realizada fue un paso adelante. En ese sentido, se votó en general y por unanimidad un documento titulado: “Plan de lucha nacional para derrotar el plan global de Milei y Llaryora. El 9 todos por un paro general activo”. Es decir que tras arrancarle el paro a la CGT, en Córdoba está planteada volver a desarrollar una manifestación multitudinaria, como las del 8 y 24 de Marzo. Esto en la ruta de construir una huelga política de masas, es decir un nuevo Cordobazo contra Milei y sus cómplices.

Entre las consignas aprobadas se encuentran:

. Abajo el DNU y el plan motosierra y licuadora de Milei, Llaryora y los gobernadores.

. NO a la Ley Ómnibus II. Movilización el día de su tratamiento. Exigencia al CGT de paro general ese día (posiblemente el 24/04).

. Basta de inflación y tarifazos. Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y actualización mensual de salarios, jubilaciones y programas sociales. Homologación de las paritarias

. Prohibición de despidos y suspensiones. Reincorporación inmediata de trabajadores cesanteado/as. Reparto de horas de trabajo. Pase a planta permanente de precarizado/as.

. Ninguna reforma laboral ni impuesto al salario

. Por el apoyo a todas las reivindicaciones del movimiento piquetero: la asistencia a los comedores populares, la apertura y el aumento de los programas sociales

. Abajo el protocolo represivo de Bullrich. No a la intervención de la Fuerzas Armadas. No a la criminalización de la protesta social. Por el desprocesamiento de Berardo, Giuliani, Díaz, Nazar, los 27 estudiantes procesados y demás luchadores en la provincia y en el país.

. Por la defensa de la educación y la salud públicas, y la triplicación del presupuesto universitario

. Ruptura con el FMI y desconocimiento de la deuda usuraria.

Con estas resoluciones llamamos al conjunto del activismo obrero y popular a seguir construyendo una unidad que nos permita forjar la fuerza para conquistar los reclamos pendientes. Tenemos una gran oportunidad en las próximos días de una intensa lucha de clases. Esto se resuelve luchando, todxs juntxs, trabajadores ocupadxs y desocupadxs. Vamos por la huelga general.