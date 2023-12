Córdoba: ¿Cuál es la situación de comedores y merenderos populares?

Para Javier Milei y sus socios el hambre no es motivo de necesidad ni de urgencia. Las familias de barrios populares ya no comen ni una ni dos comidas, ni mucho menos las cuatros comidas que un pibe necesita para desarrollarse. Los comedores y merenderos populares están padeciendo un fuerte recorte en Córdoba, como en todo el país.

Les compañeres se organizan a pulmón para poder garantizar un plato de comida a cada familia. Son miles de pibes y pibas que si no tienen esa contención no pueden saborear un guiso. Con el gobierno de los Fernández la situación no era mejor, enviaban semillas de girasol y pasa de uvas.

La situación se agrava porque quienes no necesitaban acudir a los centros de asistencia alimentaria ahora deben hacerlo debido a que no pueden afrontar los gastos de la alimentación familiar. Es que la suba de precios de los alimentos es tan fuerte que hay familias que claramente ya no pueden comer las cuatro comidas. Es en este marco que cada vez más personas se acercan a los comedores de las organizaciones piqueteras, que están enfrentando esta situación de crisis.

En ese sentido fue con la lucha que se arrancó al gobierno provincial la asistencia alimentaria conocida como “navideños”, un paliativo frente a la situación de miseria y hambre que crecen. En este marco, el gobernador Martin Llaryora declaró varias veces que “apoya” a Milei; junto a Juan Schiaretti se integró al gobierno de ultraderecha.

Cabe tener en cuenta que el gobierno del PJ-kirchnerismo ya venía aplicando un ajuste sobre los fondos destinados para la comida de lxs pibes de las barriadas populares. Sobre el retaceo de presupuesto del gobierno anterior, Javier Milei está aplicando directamente un recorte brutal.

De esta manera, el presidente, mientras le niega la comida a la niñez, aplica una política que trae beneficios a los grandes capitalistas de distintos rubros que están teniendo márgenes de ganancias extraordinarios. Por eso, la Asociación de Empresaria Argentina (AEA) apoya abiertamente a Milei. Plata hay, pero se la lleva la casta empresarial.

El plan de shock que Milei y sus socios también tiene como eje el recorte de los fondos destinados para los comedores populares. El anuncio del aumento en los fondos para la Tarjeta Alimentar y la AUH no alcanza a recomponer ingresos populares fuertemente golpeados por la inflación que el plan motosierra desató, y, para peor, las changas ya se consiguen a cuenta gotas. Esto puede ser el anticipo de una recesión de la economía.

En conclusión, salta a la vista que el ajuste no lo está pagando la casta política como Milei dijo en la campaña electoral; lo que está sucediendo es una transferencia de plata de los esquilmados bolsillos del pueblo trabajador a los empresarios, por la vía de la suba de precios.