Córdoba: el concejal Negri y un proyecto estigmatizante que apunta a restringir la educación

El concejal radical Juan Negri presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio implemente un “sistema de control” de la asistencia a clases de lxs hijxs en edad escolar de las familias beneficiarias de planes sociales. El edil perteneciente a la alianza Cambiemos plantea que les estudiantes deben tener el 85 % de presentismo por bimestre para no perder la regularidad; y su madre o padre que cobra un programa debe realizar una contraprestación laboral.

“El municipio deberá implementar un sistema de control que permita realizar un seguimiento del cumplimiento de dicho requisito. Los ciudadanos, por intermedio del Estado, realizan un gran esfuerzo para asistir a numerosas familias que registran situaciones sociales comprometidas en una Córdoba que encabeza las mediciones de pobreza e indigencia a nivel de los grandes aglomerados del país”, declaró el edil Juan Negri a La Voz.

“Y está bien que exista un municipio presente. Pero, del otro lado, de quien recibe esa ayuda, debe haber una contraprestación. Y el piso de la misma es garantizar que los niños y adolescentes vayan al colegio porque con educación es la única manera de dar vuelta esta realidad”, aseguró Negri a la citada fuente.

El edil de Cambiemos cae en un elogio al gobierno del PJ y traslada la responsabilidad enteramente en los padres. Negri deja de lado que las escuelas funcionan con docentes que no están siendo valorados como corresponde porque tienen un salario que no guarda relación con la suba de precios. Tampoco tiene en cuenta que el Estado no estuvo presente en la virtualidad al no garantizar dispositivos y que en la presencialidad tampoco hay una política de becas para les estudiantes.

El concejal no tiene en cuenta que con hambre no se puede estudiar. Y más cuando un plan social tiene una cifra por debajo de la línea de indigencia, y que por lo tanto una madre o padre tiene que buscar changas para parar la olla. A esto también hay que agregar que los comedores populares de las organizaciones piqueteras también aportan lo que el gobierno y el Estado no garantizan: un plato de comida.

Llegado a este punto, salta a la vista que no le interesa la educación de los niñxs. Demás está decir que no defiende los ingresos ni de docentes, ni de los padres, ni mucho menos presentó un proyecto de becas para les estudiantes.

Así las cosas, la iniciativa forma parte de una continuidad de una campaña estigmatizante contra quienes integran las organizaciones piqueteras. Además, con este proyecto el concejal radical repite una iniciativa similar a la presentada por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

En lugar de responsabilizar al gobierno y al Estado por la situación de la educación pretende trasladar directamente la pelota a los padres. ¿Además, cuál sería la salida? Si no cumple con él 85% de asistencia, el estudiante pierde la ayuda. El verdadero objetivo es restringir “la ayuda” estatal, y no garantizar la educación. El concejal Negri se caracteriza por sus propuestas reaccionarias, y la este último proyecto va en esa línea, que tiene el objetivo de atacar a quienes luchan contra la desocupación, y el hambre, pretendiendo separar de otros sectores de trabajadores que más temprano que tarde rechazaran en las calles el ajuste de todos quienes gobiernan.