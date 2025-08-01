Córdoba: plenario abierto de la juventud que se organiza para rajar a Milei

El sábado 2 de agosto, a las 16:00 horas en la Plaza de la Intendencia, las juventudes de los barrios, secundarios, terciarios y universitarios, nos reuniremos en un plenario abierto para debatir un plan de lucha por nuestros reclamos y para definir nuestra intervención en la situación política nacional e internacional.

Este plenario tendrá lugar en medio de un empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, con el gobierno de Milei, que con el aval de sus cómplices como Llaryora, y las burocracias sindicales, acuerda con las patronales salarios de hambre, jubilaciones de indigencia, cierres de fábricas (como la Petroquímica Rio Tercero), tarifazos y represión para quienes se organizan y luchan.

Sin dudas que desarrollando la unidad obrera y estudiantil podemos seguir reagrupando fuerzas para enfrentar la política de quienes gobiernan. En ese camino realizamos un plenario de trabajadores y la juventud en el sindicato Luz y Fuerza, y el próximo 16 de agosto habrá una instancia nacional de similares características, en la que se darán cita las principales luchas del momento: Hospital Garrahan, jubiladxs, lucha contra despidos en la industria, y por el salario.

Ahora es cuando defender la universidad pública

La Universidad Nacional de Córdoba se encuentra en un cuadro presupuestario crítico. El rector Jhon Boretto es un activo cómplice de Milei. La burocracia sindical docente, no docente, y la que dirige los centros de estudiantes continúan con su estrategia de pedirle al rectorado que intervenga a favor de los reclamos: una orientación derrotista.

Mientras la burocracia no pelea contra el ajuste, apuntan a que los contenidos de las carreras de grado pasen a los posgrados pagos; cada vez es más difícil acceder al comedor, las becas y el boleto educativo, lo que significa en los hechos una privatización creciente de la educación. Esto conlleva a su vez en la deserción de les estudiantes para subsistir con changas o trabajos precarizados.

Es necesaria una intervención independiente. Por esto, el 7 de agosto, les estudiantes tenemos que ir a la acción resuelta por la Asamblea Autoconvocada del Conicet, que votó cortar los accesos a Ciudad Universitaria como protesta contra el vaciamiento en ciencia y técnica. Las universidades tienen que ser de los trabajadores y al que no le gusta, se jode.

La pelea en las barriadas obreras

En los barrios la situación crítica de la economía familiar solamente se profundiza. Crecen el hambre y la desocupación. La juventud se encuentra entre las escuelas que se caen a pedazos, la policía que los para en la calle solo por usar gorra, la creciente desocupación; y el ataque, en todas sus formas, al movimiento piquetero que se organiza en asambleas contra los gobiernos hambreadores.

El día 7 de agosto, el movimiento piquetero sale a las calles por trabajo genuino y contra el hambre. La Juventud del Polo Obrero será animadora de la Jornada de lucha; esto, como parte de una intervención para que nada siga como está en los barrios populares.

Con las disidencias contra el facho de Milei

Las disidencias hoy están bajo un ataque brutal por parte, ya no solo de los trolls del Gordo Dan o de Marra, si no por el mismo gobierno de Milei. Al primer año del gobierno ocurrió el triple lesbicidio de Barracas, crímenes que el gobierno termina promoviendo al recortar el acceso a las hormonas (o al no entregarlas), y eliminar la identidad no binarie del DNI y los pequeños cupos laborales trans. Con sus comentarios invisibilizando a las diversidades riéndose de las mismas diciendo que las marchas “son un circo” o que “ya sabemos que existen” para pedir que se queden en sus casas. Son políticas y discursos de odio que ceban a los violentos, que terminan atentando contra las diversidades. Las diversidades también somos personas y como tales exigimos nuestros derechos, y por no olvidar a Pamela, Andrea y Roxana.

Derrotemos la guerra imperialista

La creciente tensión de los intereses entre los imperialistas del mundo nos está llevando cada vez más cerca a una tercera guerra mundial, con focos guerreristas esparcidos por todo el globo. La guerra entre Ucrania y Rusia sigue su curso de muerte y destrucción, mientras que los ataques del imperialismo sobre Irán, el rearme del imperialismo en el mundo prefiguran una escalada mayor. En este contexto, sigue vigente la estrategia de Lenin, quien alzó fuertemente el planteo de terminar con la guerra con una intervención histórica de los trabajadores. Nuestra consigna "guerra a la guerra" tiene más peso cuando pensamos que a quienes llevan a combatir no es los ricos y capitalistas, sino a los propios trabajadores.

Abajo el genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino

El panorama nacional está íntimamente ligado con la escalada bélica internacional imperialista. Al que le quede alguna duda, bien puede reflexionar sobre las declaraciones de Peter Lamelas, el designado embajador de EE.UU. en Argentina, que trató a nuestro país prácticamente como una colonia.

Además, Milei, un negacionista de la última dictadura militar en nuestro país, banca abiertamente a los genocidas Netanyahu y Trump. En Gaza ya hay más de 60.000 palestinxs víctimas del genocidio más violento y además documentado por las propias fuerzas de ocupación israelíes. Se le suman las constantes muertes por inanición, los bombardeos y las masacres a quienes hacen filas por un poco de comida. Palestina será libre, desde el río hasta el mar.

Sumate a la UJS

Por todo esto, las juventudes tenemos la tarea fundamental de organizarnos para pelear contra semejantes atentados contra la clase obrera. Es clave organizarse con la UJS, para desarrollar un frente único de trabajadores, junto al movimiento obrero y piquetero, que vaya a fondo por sus reclamos, que denuncie el genocidio en Palestina, que debata un plan de lucha propio de la clase obrera por la huelga general para intervenir activamente en la situación y derrotar a los ajustadores y echar a Milei.