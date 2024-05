Córdoba: por la lucha de los trabajadores, se dictó conciliación obligatoria en Weg

Los trabajadores de fábricas Weg arrancaron la conciliación obligatoria con todos los despedidos en sus puestos de trabajo. La empresa había comunicado la perdida de los puestos de trabajo el pasado fin de semana; pero en las primeras horas del lunes, el conjunto de obreros de planta decidió parar la producción, y bloquear los portones de entrada de la fábrica. Con el correr de las horas el número de despidos se incrementó, y pasaron de 35 a 50 pérdidas de puestos de trabajo en la planta ubicada en O’Higgins al 4000.

Cabe tener en cuenta que la planta ocupa a 120 laburantes, es decir que la patronal aspiraba a recortar casi la mitad de trabajadores. Pero la decidida intervención obrera frenó la orientación de la patronal. La empresa dijo que la medida se debía a una baja en la producción. Pero los trabajadores manifestaron que meses atrás hacían horas extras, se les prometieron premios y en la última década la ganancia de la empresa fue monumental.

Ministerio de Trabajo convocó a una audiencia a las 14:00, donde estuvieron presentes representantes de los trabajadores, de la empresa y el secretario de Trabajo, Sereno. La resolución que se alcanzó es producto de la acción obrera. Fue gracias a la gran lucha de los trabajadores, que levantaron una asamblea permanente en la puerta, para defender los puestos de trabajo.

Prensa Obrera dialogó con trabajadores de la empresa, quienes informaron que “hubo una audiencia en la que se presentó la apoderada de la empresa, contadora Malena Brega, y un jefe de recursos humanos (Martín) que miente al respecto de la crisis para reestructurar la empresa. Al regresar de las vacaciones, se llevaron a término 15 contrataciones, no se renovaron. Pero antes veníamos haciendo hasta horas extra”, afirmaron. Una de las excusas de la patronal para despedir es la falta de ventas a uno de los clientes, una de ellas es la fábrica Mabe, que también vienen desarrollando despidos masivos.

Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo planteó una conciliación voluntaria, la empresa quería una conciliación manteniendo los despidos. Sin embargo, la resistencia de trabajadores fue decisiva para que la patronal no se salga con la suya.

Por lo que no se llevó a cabo la conciliación voluntaria. “El Ministro tuvo que dictar la conciliación obligatoria. Pero la empresa quiere incumplir con la resolución. Lo que buscan es que se apruebe la ley de bases, la reforma laboral y tener a todos los trabajadores de convenio fuera de la empresa. Hoy WEG nos recibió con cuatro móviles policiales en la puerta y con efectivos en el interior de la planta. Eso no impidió que siguiéramos con la asamblea permanente en la puerta de la fábrica. La empresa firmó la conciliación. Pero todavía el documento de la conciliación no salió a la luz. Entre los trabajadores tenemos mucha unión para luchar por los puestos de trabajo y la reincorporación de los despedidos”, de acuerdo a la mencionada fuente.

Uno de los delegados nos planteó: “La empresa no quiere reincorporar a 23 trabajadores. Ya hay 12 trabajadores que arreglaron con la empresa, y se retiraron. La conciliación voluntaria propuesta por el Ministerio, fue rechazada por WEG, ya que no quiere que los despedidos vuelvan a la empresa. Por lo que el Ministro Omar Sereno, dictó la conciliación obligatoria. Weg alega la caída de las ventas, principalmente a Mabe’’.

El ajuste del gobierno de Milei y sus cómplices, la reforma laboral votada en el congreso, le da carta blanca a las empresas, para despedir y reestructurar sus plantas. Luego de los despidos, precarizará a los trabajadores que ingresen a la fábrica Weg, como ilustran los trabajadores, tuvo grandes ganancias en la última década y hasta hace pocos meses trabajaba a toda marcha. Hay que abrir los libros de la empresa, para determinar el estado real del patrimonio.

La empresa de capitalistas brasileños no se encuentra en concurso preventivo, ni atraviesa una cesación de pagos, según lo informado. Quieren que el ajuste, por unos meses de vacas flacas, lo paguen los trabajadores. Hay que seguir el camino de los trabajadores de Weg, levantando asambleas y bloqueos en cada empresa que cierre o despida, para sostener los puestos de trabajo. La asamblea de trabajadores de ocupados y desocupados convocada por sindicatos combativos es un punto de apoyo en defensa de los puestos de trabajo, salarios y jubilaciones.

Para terminar con el plan de guerra del gobierno y las patronales contra los trabajadores.es necesario construir la huelga general Basta de despidos y suspensiones. La crisis la debe pagar la empresa con las jugosas ganancias de los últimos años. Acompañaremos la lucha de Weg hasta la victoria de los reclamos de sus trabajadores.