Córdoba: que se trate el proyecto por un organismo de géneros y diversidades independiente

En la víspera de una nueva movilización nacional por Ni Una Menos, desde la banca en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba que ocupa el Partido Obrero en el Frente de Izquierda planteamos el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza para la creación de un organismo de géneros y diversidades independiente, con presupuesto autónomo, electo y revocable. Se trata de una posición que establece un principio de respuesta a los reclamos del movimiento de mujeres y diversidades.

Bien visto, el proyecto es un complemento de la movilización popular que continúa en defensa de los derechos del movimiento de mujeres. Nos sobran los motivos para seguir organizadas y movilizadas. Es que a siete años de aquel 3 de junio en que salimos a las calles por primera vez para exigir Ni Una Menos, marcharemos nuevamente en Córdoba y en todo el país porque la violencia y los femicidios no tienen freno. En lo que va de 2022 contamos 130 casos, más de 60 denuncias diarias por abusos sexuales, y en hasta el 20% de los casos de femicidios los agresores forman parte de las fuerzas policiales.

El fracaso de las políticas de Estado en relación a la cuestión de género es total. Las propias trabajadoras del Polo de la Mujer denunciaron que durante la pandemia se cerraron áreas indispensables para la constatación y asistencia a situaciones de violencia, también se profundiza la extrema precarización laboral, y la ausencia constante de recursos para dar respuestas a las víctimas.

En un cuadro de vaciamiento, recorte y subejecución presupuestaria, el promedio de femicidios, transfemicidios y travesticidios ronda las 340 víctimas anuales. Resulta inadmisible que en las vísperas de una nueva movilización la ministra nacional de Géneros y Diversidades, Gómez Alcorta, festeje una reducción paupérrima de los índices de femicidios en nuestro país.

No solo estamos muy lejos de ponerle fin a la violencia. Al contrario, decimos que el ajuste es violencia. Ninguna medida implementada por estos organismos, cuyas funcionarias son designadas a dedo por los gobiernos, significó una mejora en las condiciones de vida de las mujeres y diversidades que engrosan los índices del desempleo, la precarización y la pobreza.

Martin Llaryora habló en su discurso de apertura de sesiones del Concejo de programa promotoras, que no es otra cosa que una formalización de la precarización laboral. La referencia hacia una gestión con eje en “las mujeres” no es otra cosa que una impostura. Con la creación de la Secretaría de Género y Diversidad se aumentó la planta política de funcionarios, pero que en los hechos no dan ninguna salida a los problemas de las violencias que padecemos las mujeres y diversidades.

En tanto, la presentación de proyectos desde la banca del Frente de Izquierda recoge las demandas genuinas de mujeres y diversidades por lo que, lejos de las demagogias, deben ser tratados por el recinto. Por eso, este viernes 3 de junio partirá la marcha convocada por la Asamblea Ni Una Menos – Córdoba a partir de las 18 horas desde Colón y Cañada, concentrando en sus filas innumerables casos en reclamo de verdad y justicia, entre ellos, el de Cecilia Basaldúa. Pero también serán protagonistas de esta movilización las masivas columnas de mujeres piqueteras.

A siete años, la conclusión imperante es que necesitamos tomar en nuestras manos las riendas de las políticas de género, incompatibles con el ajuste de los gobiernos y el FMI. Por ello, exigimos que el Concejo apruebe nuestro proyecto de creación de un organismo independiente, con presupuesto autárquico, con una dirección electa y revocable por las mujeres y diversidades.