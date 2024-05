Córdoba: trabajadores de la fábrica Weg paran la planta en rechazo a 35 despidos

El pasado lunes 29 de abril, los trabajadores de la fábrica Weg decidieron parar la producción, realizando asamblea y bloqueo de portones en rechazo a 35 despidos sin causa. La firma es una metalúrgica brasileña que se dedica a la producción de motores de electrodomésticos, que esta ubicada en avenida O´Higgins al 4.000 en la zona sur de la ciudad de Córdoba capital.

En el primer día de la semana, el conjunto de trabajadores de la planta realizaron una asamblea y resolvieron enfrentar las cesantías en una fábrica en la que hasta hace poco estaban realizando horas extras y recibían premios por producción. Cabe tener en cuenta que Weg le provee material a Mabe, la fábrica ubicada en Luque que despidió días atrás a 200 operarios.

Desde entonces los trabajadores mantienen parada la producción a la espera de que la empresa retrotraiga su arbitraria decisión. En la jornada de este 30 de abril estaba pactada una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia entre la patronal y la UOM. Lxs trabajadores en el bloqueo de la planta aguardaban la decisión para responder en defensa de las fuentes laborales.

Prensa Obrera estuvo en contacto con los despedidos. Uno de ellos relató: ‘‘El sábado me llegó a mi casa el despido. Hace 10 años que trabajo en la fábrica. Me parece inaudito. No se puede demostrar ningún tipo de falta de mi parte. Nunca llegué tarde a trabajar y hasta vine enfermo. La empresa alega una falta de producción. La empresa nos decía: ‘No falten, van a tener un premio a fin de año’. Esta es una empresa internacional, brasileña. Da para hacer inversiones, para producir alternadores u otros elementos para la industria. Nosotros cobramos un básico de 600.000 pesos. Ellos solo disminuyeron su margen de ganancia. Pero la fábrica había comprado máquinas, oficinas, paneles solares. Que ahora despidan no tiene sentido.’’

Por otro lado, un delegado de la fábrica nos relató: “Este fue un ataque sorpresivo y ultra violento. Desde el viernes comenzaron a llegar telegramas de despidos y siguieron el sábado y el domingo. Son despedidos sin ninguna causa y sin preaviso. La empresa hace 15 años que la viene levantando en pala. Al primer mes que acusa un déficit y sin abrir ningún libro. Son 30 familias las que se quedan en la calle. Estamos en asamblea permanente en la puerta de la fábrica hasta la reincorporación de los compañeros. No creemos en la excusa de la baja en la producción. Hasta hace dos meses estábamos haciendo horas extra, no hubo suspensiones ni avisos. La asamblea votó defender los puestos de trabajo”.

Los despidos de WEG se suman a los 200 despidos en la fábrica de electrodomésticos Mabe (ex Drean) de Luque, Río Segundo. Por otro lado, son más de 8.000 las suspensiones en la provincia. El ajuste de Javier Milei y sus cómplices, como el gobernador Martin Llaryora y la oposición patronal, es sobre las espaldas de los trabajadores, mientras los empresarios vacían de trabajadores sus plantas.

En momentos en que se debate la reforma laboral antiobrera con la “Ley de bases” se abre paso la lucha fabril contra los despidos en la provincia del Cordobazo. Todo nuestro apoyo a los trabajadores de WEG, los estatales, y los suspendidos, levantemos comités para resguardar nuestros puestos de trabajo. No debemos permitir que ninguna empresa de estas características cierre ni despida a sus trabajadores. La crisis la debe pagar la patronal, con las ganancias de los últimos años.

Es necesario un plan de lucha y la huelga general en defensa de todos los intereses obreros y populares. Unifiquemos a todos los sectores en lucha con una asamblea general de ocupados y desocupados ¡Viva la lucha de los trabajadores de Weg!