Córdoba: un ala del PRO se integra al gobierno del PJ

El PJ hizo aprobar en la Unicameral de la provincia de Córdoba la modificación del Tribunal de Cuentas, del Código Electoral y la creación de la Agencia Agro Córdoba, y un presupuesto de ajuste. Hay que decir que el oficialismo tiene mayoría propia, hasta diciembre, y que con sus votos le alcanzaba para introducir las mencionadas medidas. Sin embargo, contó con los votos de parte de la oposición patronal, que terminó de sacar a la luz un nuevo pasaje de figuras del PRO a las filas del gobierno electo de Martin Llaryora.

Darío Capitani, legislador y presidente de la bancada de Juntos, y Pedro Dellarossa, ex intendente de Marcos Juárez del PRO, serán parte del gabinete de Llaryora: el primero será Ministerio de Industria, Comercio y Minería, y el segundo dirigirá la Agencia Córdoba Turismo. El pasaje de una nueva fracción de la oposición al oficialismo se cerró como parte de un acuerdo general de gobierno provincial.

Incluso hay diferentes versiones periodísticas que indican la posibilidad de un acuerdo a nivel nacional entre un sector del partido amarillo y el PJ cordobés. En esa línea, La Voz del Interior publicó que “Llaryora y este grupo de dirigentes del PRO de Córdoba imaginan un acople que podría cristalizarse en la nueva conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre en la Cámara de Diputados. En eso está trabajando Nicolás Massot, el electo diputado nacional, que volverá a tener protagonismo en lo que se proyecta será una bancada de centro en la que podrían confluir con los diputados nacionales de Córdoba Federal. Se habla de interbloque”.

Lo cierto y concreto es que el acuerdo entre el PJ cordobés y una parte del PRO tendrá derivaciones en la futura Unicameral provincial, y en el Concejo Deliberante de la ciudad. Es claro que la integración de Capitani y Dellarossa se hizo con la aprobación de Mauricio Macri.

Cabe recordar que la cuestión tiene muchos antecedentes. En las listas de las elecciones provinciales y municipales el PJ ya había acordado la integración de figuras del PRO. De hecho, el vice intendente electo es un alto dirigente del partido amarillo. Hay que decir que también se integró Gabriel Frizza, ex diputado nacional e intendente de Jesús María, y la vice gobernadora electa, Myrian Prunotto, pertenece a la UCR. Además, el propio gobernador Juan Schiaretti llamó a un “frente de frentes”, con la intención de integrarse a Juntos por el Cambio (JxC). La propuesta no prosperó tras un escándalo que fue la antesala de la ruptura posterior de JxC.

Pero el macrismo mantuvo sus vasos comunicantes con el PJ cordobés de Schiaretti y Llaryora. Por eso, Alfil informa que el pasaje de dirigentes del PRO se conversó con Gustavo Santos, una espada del macrismo en Córdoba y también, en su momento, funcionario del gobierno del cordobesismo.

El pase de reconocidos integrantes del PRO a las filas del próximo Poder Ejecutivo de Llaryora permite dar cuenta acabadamente de los verdaderos intereses de clase que defenderá el futuro gobierno provincial. Es claro que también tiene que ver con que, en las elecciones provinciales, el PJ retuvo el gobierno y perdió la Legislatura. En efecto, como el oficialismo no cuenta con mayoría (la Unicameral estaba en 33 legisladores para el peronismo y aliados, y la misma cantidad para radicales y macristas), con la integración de un sector más del partido amarillo el oficialismo se hará de una mayoría.

No obstante, el gobierno hizo aprobar ahora una modificación en el Tribunal de Cuentas que cercena la capacidad de control del organismo. La fracción no cooptada de Juntos por el Cambio denunció un “golpe institucional”, y dijo que irá a la Justicia. Hay que tener en cuenta que en un organismo de contralor como el Ersep (integrado por oficialistas y opositores), se aprueban cada uno de los tarifazos que las empresas de servicios públicos piden; como se ve, la oposición ya dio muestras que no garantiza una gestión en función de los intereses populares.

En relación al cambio de las disposiciones para fijar fecha de elecciones provinciales, hay que decir que es otra imposición. Ahora los comicios para elegir gobernador, legisladores y Tribunal de Cuentas serán como mínimo 60 días antes de finalización de mandato y como máximo dentro de los 280 días del final de cada gestión. Al frente de la manipulación electoral estuvo Orlando Arduh, un ex integrante de Juntos por el Cambio, que también se pasó a las filas del gobierno del cordobesismo.

Además, se votó la creación de la Agencia Agro Córdoba, que en esencia, permite favorecer todavía más al capital agrario. Esto en momentos en que se impuso un presupuesto 2024 de impuestazos y recortes en áreas de educación, Mujer, ambiente, una hoja de ruta del ajuste en la provincia. Justamente, como la política de Llaryora viene con impuestazos, suba de servicios, y salarios por debajo de la inflación, necesita un gobierno de coalición para tener los recursos que le permitan descargar un plan de guerra contra lxs trabajadores.

En oposición a la perspectiva mencionada, el Partido Obrero llama a construir un plan de lucha común, en la ruta de un frente único de trabajadores ocupadxs, desocupadxs, para derrotar el ajuste, y abrir paso a un rumbo político de la clase obrera. Al servicio de esa orientación llamamos a lxs trabajadores a unificar fuerzas, porque solo lxs trabajadores podemos darle una salida a la crisis.