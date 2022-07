Córdoba: vecinos se organizan en Villa Páez y Alberdi por cloacas y contra la contaminación

Vecinxs de los barrios de Alberdi y Villa Páez, organizados junto al Polo Obrero y Tribuna Ambiental, caminamos las calles y hablamos con lxs residentes de la zona para organizarnos frente al abandono estatal. La iniciativa está en sintonía con la iniciativa presentada por la concejala del FIT- PO, Cintia Frencia.

Luego de un año del colapso cloacal el cuadro no se ha modificado significativamente: las cloacas siguen rebalsadas en varias esquinas, aún no se termina el aliviador que prometieron en aquel entonces, y cotidianamente vuelven a aparecer desbordes hacia el interior de las viviendas. No sólo no se ha resuelto de fondo el problema, sino que ni siquiera se ha desarrollado un plan de saneamiento ambiental y sanitario, y reparación para las familias afectadas.

Aunque se pinte de verde la millonaria propaganda del pejotismo local y proliferen plantines de flores en plazas y paseos turísticos, en la periferia de la ciudad o en el seno de las históricas villas es muy fácil hacer una radiografía de los problemas ambientales propios de un ambiente urbanizado. La desidia de quienes nos gobiernan año tras año ha dado continuidad y profundizado situaciones relacionadas a la contaminación del agua, aire y tierra de los espacios en que vivimos. Ese es el ambiente real cotidiano que desenmascara la fachada de sustentabilidad con la cual se postula a la gobernación el intendente Martín Llaryora.

La comprensión de que lo ambiental es todo, que es una mirada que integra lo social, económico, sanitario y cultural no resulta difícil para quienes en su día a día hacen malabarismos con un escaso ingreso para subsistir. Entre las conclusiones a las que arriban les compañeres en sus asambleas cabe mencionar: “Si el agua que ingresa por la canilla contiene toxinas producidas por las algas del lago del que nos abastecemos, nos enfermamos. Si el agua que utilizamos en nuestras actividades caseras, no se dispone de manera saludable nos enfermamos. Si nuestros alimentos son producidos con prácticas de envenenamiento, nos enfermamos. Si reducimos nuestra dieta a lo alcanzable con una magra economía doméstica, nos enfermamos. Si separamos aunque sea en húmedos y secos los residuos pero pasa un solo camión recolector, con suerte si pasa, por lo que se van formando y proliferando basurales a cielo abierto, nos enfermamos.”

A la mencionada descripción, le agregan que “el sistema sanitario nos deja en situación de abandono cuando carece de recursos sanitarios y principalmente de profesionales de la salud al acercarnos al dispensario u hospital”. Lo expuesto marca una situación de crisis de conjunto en la que es necesario intervenir mediante la acción independiente.

Desde Tribuna Ambiental en el PO entendemos que urge establecer una serie de medidas de emergencias que permitan atender a la situación ambiental y sanitaria en los barrios. En el marco de la campaña por una ciudad libre de contaminación, impulsamos una juntada de firmas en apoyo al proyecto de Emergencia Ambiental presentado por el FIT en el Concejo Deliberante, mientras ponemos en pie asambleas en los barrios más afectados.

La recorrida en Alberdi y Villa Páez es el primer paso para construir una gran Asamblea General de todos los vecinos, para establecer un programa de reclamos y un plan de acción común para conquistarlos. Es necesario comenzar por el efectivo saneamiento y reparación ambiental y económica para todos los vecinos afectados por los desbordes cloacales; por la culminación inmediata de las obras para la reparación de las cloacas; como así también un plan de obras integral para dar una solución de fondo ante el colapso de los servicios en la zona. A la grave situación de las cloacas se suman otra serie de reclamos urgentes como lo es el acceso al agua potable o la eliminación de basurales a cielo abierto.

En este sentido, fortalezcamos las asambleas de vecinos en cada barrio, que unifique los reclamos y definan un plan de acción común. De mentiras de campaña electoral estamos empachados, opongamos un programa ambiental urbano en defensa de nuestra calidad de vida, con los trabajadores ocupados y desocupados, liderando una reorganización socialista.