Cosecha en San Juan: sueldos de miseria y explotación de menores

Los trabajadores aseguran que reciben pagos que no alcanzan ni para cubrir las necesidades básicas

En la provincia de San Juan, la temporada de cosecha se ha convertido en una verdadera osadía para miles de trabajadores rurales, quienes denuncian condiciones laborales indignas que ponen de manifiesto la enorme brecha entre los intereses de los patrones y los derechos de quienes con su esfuerzo hacen posible la producción.

Los trabajadores aseguran que reciben pagos que no alcanzan ni para cubrir las necesidades básicas: apenas $400 pesos la gamela (recipiente de aluminio o cajón de madera ancho y poco profundo), para adquirir $12.000 por jornada laboral que ronda las 10 horas diarias. En muchos casos, ese monto debe ser dividido entre dos personas, lo que reduce aún más la ya insuficiente remuneración y condena a las familias a la pobreza estructural.

Durante el plenario precongresal del Partido Obrero, una compañera delegada del Polo Obrero de la provincia expuso la gravedad de la situación, destacando que la explotación no se limita solo a los salarios de miseria, sino que además hay muchos menores de edad que están siendo incorporados al trabajo en las cosechas, abandonando sus estudios para ayudar económicamente a sus familias ante la crisis económica que azota al país. Esta práctica no solo viola los derechos fundamentales de los jóvenes, sino que condena a nuevas generaciones a la falta de oportunidades y a la reproducción de la explotación laboral.

La situación en San Juan es un claro ejemplo de cómo los sectores empresariales buscan maximizar sus ganancias a costa de la salud, el bienestar y el futuro de los trabajadores y sus familias.

Es imprescindible que la organización obrera se fortalezca en la región para exigir salarios dignos, condiciones laborales seguras y el cumplimiento estricto de la ley que prohíbe el trabajo infantil. Además, es necesario que se tomen medidas contundentes para sancionar a las patronales que se dedican a esta explotación laboral contra trabajadores rurales e infantiles.