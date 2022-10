Crece la pobreza en la provincia de Vaca Muerta

Según la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia de Neuquén, tomando un informe del Indec, en el primer semestre de este año la cantidad de personas pobres fue del 37,2% del total de la población. A esto debe sumarse un 5,4% de personas en la indigencia.

Este índice de pobreza es superior al índice registrado en la prepandemia (hacia fines del 2019), y se coloca a escasos puntos del “récord” de la inmediata postpandemia (fines del 2021), cuando las empresas habían despedido a 14.000 trabajadores del sector privado.

Esto ocurre mientras mes a mes se baten récord de producción en Vaca Muerta y el gobierno anuncia que tal escalada es “lo mejor que puede pasar” para la población de la provincia.

Vemos que escalada productiva de hidrocarburos y menor pobreza no solo no van de la mano, sino que la primera explica, por las condiciones en que se verifica, el aumento de la segunda. Nunca la recuperación productiva pospandemia de la principal actividad económica de Neuquén (representa el 60% del PBG) produjo lo que en la época menemista los economistas adalides de las privatizaciones y las “relaciones carnales” nombraban como “efecto riqueza”, y que fue, como ahora, exactamente lo contrario.

Los puestos laborales recuperados fueron bajo condiciones de mayor precariedad, mayor superexplotación y mayores condiciones de inseguridad laboral (¡adenda!) y salarios reales a la baja. Nunca se recuperaron la totalidad de los puestos perdidos, lo que junto a la incorporación de decenas de miles de jóvenes a la edad laboral y ante el proceso de desindustrialización, produjo un aumento de la desocupación. El informe de la Dirección Provincial, basado en datos del Indec, refleja esta situación.

Otro dato enciende las alarmas

Como decía mi abuela “la pobreza no es solo pobreza”. Producto de la mala alimentación, el hacinamiento y la desnutrición han comenzado a crecer los casos de tuberculosis en Neuquén. Esta realidad, que el Ministerio de Salud no quiere ni mencionar, salió a la luz cuando el diario Río Negro del 26/9 publicó el caso de una familia entera afectada por la infección.

Las declaraciones del padre son una muestra cabal del estado de situación: “El Ministerio Social hace 15 días nos dijo que nos iban a dar una mano y que nos iban a dar un subsidio, incluso por televisión, pero no, lamentablemente no fue así, hicieron los oídos sordos. Desde Salud y de Admisión nos dicen que van a venir pero no viene nadie, yo me comunique con Abel Di Luca, me comuniqué con su asistente, y me decían que sí me iban a ayudar, pero nunca me ayudaron. Las doctoras les mandaron los informes de que no podíamos trabajar para que nos den una mano con los subsidios, pero no fue así”, declaró al medio.

Hay que recordar que el ministro está en el medio del escándalo por la estafa masiva con el uso de tarjetas para cobros indebidos de “planes sociales”. La fiscalía estima una suma superior a los $200 millones, y que fue ejecutada por personal de su Ministerio. Por su parte, la infectóloga María V. Gálvez, del hospital Heller, enclavada en las barriadas empobrecidas del oeste de la Capital, detalló que “la tuberculosis nunca desapareció… en el último tiempo se dieron una serie de situaciones que derivaron en un incremento de casos” (LMN, 2/10).

Conclusiones

La situación planteada demanda como primera reivindicación una recomposición general de los salarios, especialmente de los trabajadores petroleros y el rechazo a la adenda flexibilizadora del convenio petrolero, y derrotarla política antisalarial del gobierno de Gutiérrez contra la docencia, los estatales y los trabajadores de la salud. Además de pelear por la satisfacción de las reivindicaciones del movimiento de desocupados que reclama por trabajo genuino y por asistencia económica al parado, en medio de una crisis que golpea particularmente a los sectores más vulnerables. Es el camino que marcó el Sutna con su ejemplar lucha victoriosa por una paritaria que le gane a la inflación.