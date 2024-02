Crimen de Jorge Reyna: 11 años de impunidad para la Policía de Córdoba

El 26 de octubre de 2013 Jorge Reyna murió en la comisaría de Capilla del Monte. Desde entonces familiares y amigos de la víctima continúan luchando por hacer justicia. La causa está caratulada como “muerte dudosa”, interviene la fiscal Paula Kerm, la misma funcionaria que actúa en las muertes de Cecilia Basaldua, y Jonatan Romo.

Días atrás CDM Noticias publicó una nota de María Eugenia Marengo en la que se informaba que “a casi 11 años del crimen de Jorge Reyna, la justicia reconoció la responsabilidad civil del Estado de la provincia de Córdoba”. La parte penal del proceso judicial está archivada.

“La causa por la responsabilidad civil de la muerte de Jorge Reyna, caratulada ‘Reyna, Jorge Norberto y Otro c/Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba -ordinario- daños y perjuicios’, se encontraba en la Fiscalía de Cosquín, a cargo de la fiscal Paula Kelm. Según indicó el actual apoderado legal, Daniel Guevara, tuvieron inconvenientes con la fiscal para agilizar el proceso y que la causa llegue al juez. Sin embargo, después de tanto tiempo, el resultado fue favorable. Ahora, el representante legal del gobierno de la provincia de Córdoba, el abogado Raúl Adolfo Cucher, apeló la sentencia y la causa pasó a la Cámara de Apelaciones de Cruz del Eje”, publicó la citada fuente.

Prensa Obrera dialogó con Olga, madre de la “Jorgito”, que dio su parecer sobre el estado de una causa, que se suma a las tantas pérdidas de vidas en lugares de encierro, como resultado de torturas a manos de las fuerzas policiales y guardia cárceles.

PO: ¿A tenor de los hechos, cuáles fueron las pruebas o hechos alegados para caratular la causa como muerte dudosa?

La Causa está caratulada como muerte dudosa por los golpes que él tenía. Aparte es Imposible que se pudiera ahorcar en la celda, si la ventana era más baja que él. La verdad es que si ellos dudan por qué no siguen con la causa.

PO: ¿Cuáles fueron las pruebas o fundamentos de la fiscal para archivar la causa? ¿En el proceso de investigación del caso, la fiscal la mantuvo informada de dicha investigación siendo usted como principal damnificada?

La fiscal me archiva porque ella dice que no encuentra a ningún culpable, que no tenemos las pruebas necesarias como para involucrar a los policías, las pruebas están ella no las quiere ver. Un menor entra, lo detienen, lo encuentran ahorcado, lleno de moretones, qué más pruebas que esas hay. No lo entiendo.

La Fiscal nunca se hizo cargo de nada, nunca me llamó. Nunca nos dio bolilla, yo cuando pedí hablar con ella, por una cosa o la otra, siempre nos mandaban a hablar con el secretario de ella.

PO: ¿Desde ese momento hasta ahora, existe alguna novedad del caso desde el punto de vista de la responsabilidad penal?

Hasta este momento no hay pruebas contra los policías, para que vayan presos.

PO: ¿Quiénes deberían ser los responsables penales de la muerte de Jorge? ¿Siguen están estando libres y cumpliendo funciones públicas?

Los responsables tenían que ser el comisario Castro, los policías que están involucrados son dos mujeres y tres hombres. El comisario Castro estaba ahí, son ellos los que tuvieron todo ese tiempo ahí, pero se cubrieron uno al otro. Ellos siguen libres trabajando como si nada, los encontrás y se te ríen en la cara. Una de ellas se llama Eugenia esa se te ríe en la cara cada vez que nos ven a mí y a mi hija, una impotencia de no poder hacer nada.

PO: ¿Hace poco tiempo la justicia se expidió de manera favorable en materia civil, cree que es un indicio para encontrar la responsabilidad penal de los acusados?

En la causa civil el Juez reconoció que fue culpa del Estado haber tenido un menor y no haberlo cuidado. Ojala al haber ganado esa, bueno ganar una forma de decir, porque la apelaron, como es contra el gobierno, contra la institución, lo han apelado y ahora se va a la Cámara de Cruz del Eje. Pero bueno, ojala esto abra camino para poder desarchivar la penal y que paguen los culpables, que es lo que más deseo, la plata no me va a devolver la vida de mi hijo (…) que paguen los responsables; y para que no haya más casos como el de Jorgito en Capilla del Monte. Porque ahora estoy viendo cada día hay más chicos involucrados en robos de garrafa, robo de esto, robo de aquello, son todos menores que entran por una puerta, salen por otra cuando los llevan presos, son todos menores.

Para mi están trabajando de nuevo con la Policía, del 2013 cuando pasó esto con Jorgito como que se habían apaciguado, pero estos años ha sido algo terrible como están actuando de nuevo los jóvenes, y ya te digo para mí están involucrados con la Policía varios de los pibes que están robando ahora, porque así hacían en la época que lo mataron a Jorgito.

Sobre el final del diálogo, Olga dejó establecida la responsabilidad de la fiscal Kelm que “no dio la cara”, y “fue la que me archivó la causa”. En este devenir de los hechos el jefe de los fiscales, Juan Manuel Delgado, también es responsable puesto que son varios los casos en que la mencionada funcionaria está implicada y no exista la justicia.

El próximo 24 de marzo la denuncia de la violación de los crímenes de Estado bajo los gobiernos de la “democracia” también será objeto de denuncia en la movilización independiente del gobierno de Martín Llaryora. Basta de impunidad para responsables políticos y materiales del crimen de Jorge Reyna. Será justicia.