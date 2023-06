Cristina, vos sos responsable de que sigamos teniendo a “todo un gobierno pendiente del FMI”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a dirigirse al público en un acto de inauguración, donde aprovechó a criticar a propios y ajenos. Valiéndose del reciente estreno de la serie Diciembre 2001, Cristina criticó los vínculos entre el gobierno y el FMI, aunque exculpándose de toda responsabilidad en el ajuste en marcha y su integración al Frente de Todos – Unión por la Patria.

La intervención de Cristina tuvo lugar en una actividad realizada en Río Gallegos, Santa Cruz, junto a la gobernadora Alicia Kirchner. Allí señaló que en Diciembre 2001 “se ve a todo un gobierno pendientes que si el FMI gira o no gira los fondos. Algo que podría traspolarse exactamente a lo que nos pasa ahora”.

La serie aludida transita los meses de tensión y derrumbe del gobierno de La Alianza, entre las negociaciones por el financiamiento del FMI, la defensa de la convertibilidad de Domingo Cavallo, las maniobras y operaciones del PJ y la crisis social y económica creciente en el país.

Cristina se desentiende del sometimiento presente al FMI alegando que Néstor, en el 2005, pagó la deuda al organismo, en lo que fue “el acto más pragmático del que se tenga memoria: recuperar para la Argentina el timón de su economía”. Pero se desentiende de que su gobierno, el que ella conformó ahora, fue el que le entregó el “timón de la economía al FMI”. Además, ella ha sido una de las facilitadoras del ascenso del principal “ordenador” local de este proceso: Sergio Massa, con quien sostienen un acuerdo explícito.

Lo del pagó al FMI de Néstor también merece una mención aparte ya que fue parte de una política de subordinación al capital financiero, que la propia Cristina supo calificar como “pagadores seriales”, para terminar su gobierno en 2015 con el cepo cambiario y habiendo dilapidado los recursos extraordinarios por exportaciones de todo un periodo.

La reestructuración de la deuda del kirchnerismo fue un proceso de rescate al capital financiero y revalidación de activos financieros desplomados, que en el caso del pago al contado al FMI costó el 40% de las reservas del Banco Central. La deuda externa implicó también el vaciamiento progresivo de la Anses y, nuevamente, el reendeudamiento.

Cristina también aprovechó para traficar una falsa versión de los acontecimientos en Santa Cruz al afirmar que la crisis del 2001 la encontró “como senadora en Buenos Aires, y Néstor obviamente acá como gobernador. En una provincia muy ordenada, con sus sueldos al día (…) Acá siempre se pagó en pesos, moneda nacional, al día. Sin desocupación”. Omitiendo las movilizaciones estatales y piqueteras mandadas a reprimir y atacar por el propio Kirchner en la provincia. Además, es una provocación en momentos donde Cristina llega a Santa Cruz en medio de dos meses de huelga docente por los salarios.

En su intervención, Cristina señaló que el FMI es uno solo: “O ahora me van a hacer creer que Kristalina Georgieva no tiene nada que ver con Christine Lagarde”. E igualó las negociaciones con el FMI al hecho de tener una “pistola en la cabeza”, señalando que lo correcto es advertir de esto a la población y no decir que “está todo solucionado”.

Se trata de un planteo autoincriminatorio, cuando ella armó el Frente de Todos para negociar con el FMI y cuando mantienen a Massa al frente de las negociaciones. La única opción viable para defender al pueblo trabajador sería no pagar la deuda. Así por lo menos se desarma al victimario. Pero Cristina se niega sistemáticamente a este planteo, que solo levanta la izquierda.

Entonces lo que propone Cristina es un “diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el terrible tema del endeudamiento con el FMI (…) Una postura uniforme, única, nacional, patriótica frente a los que nos exigen programas de ajuste”: entonces, ¿por qué Unión por la Patria? Si es el mismo Frente de Todos del FMI.

Tampoco se entiende si se trata de una convocatoria más amplia a una “unidad nacional”, aunque está claro que no sería para enfrentar al FMI –como Cristina cacarea- sino del tipo que reclamaba De la Rúa antes del derrumbe de su gobierno: para hacer pasar el ajuste sin fisuras.

Para terminar con los gobiernos del FMI hay que defender una salida propia de los trabajadores, que se expresa en la fórmula presidencial del Frente de Izquierda Unidad de Gabriel Solano y Vilma Ripoll, la que se construye con la representación de la lucha de clase en curso y el activismo, contra los ajustadores y los políticos capitalistas.

Allí se inscribe el Plenario de la Izquierda y los Luchadores de este sábado 17 en Plaza Congreso, que discutirá y resolverá un programa para profundizar una campaña a fondo contra las alternativas políticas capitalistas y el ajuste que traen bajo el brazo.