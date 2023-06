Crónica de la represión en Jujuy

La brutal represión que esgrimió el gobernador Gerardo Morales en Jujuy para amedrentar a quienes se manifestaban contra la reforma constitucional, y que duró más de cuatro horas, dejó un saldo de más de 170 heridos y 68 detenidos. De estos últimos 45 son hombres, 18 son mujeres y 5 son menores de edad. Entre ellos se encuentran 7 docentes, integrantes de organismos de derechos humanos, estudiantes, militantes de organizaciones sociales y piqueteras, como es el caso de Facundo Rodríguez, militante del Polo Obrero de Alto Comedero, y sindicatos, entre otros.

El escuadrón represivo incluyó centenares de efectivos policiales, refuerzos de infantería y de policía montada, un arsenal de balas de goma y gases lacrimógenos, y algunos testigos aseguran haber visto volar balas de plomo. Los números desnudan que la represión además fue acompañada de una enorme cacería ilegal de gente.

Sin ir más lejos, hay registros donde un tendal de uniformados baja de camionetas sin identificación, prestadas al Estado para dicho fin por parte de las patronales constructoras, e ingresa de prepo a la casa de los vecinos llevándose manifestantes, vecinos y transeúntes de manera arbitraria. Así lo denunciaron desde Jujuy Romina Del Plá, precandidata a senadora por el Partido Obrero en el FIT-U y Sebastián Copello, convencional constituyente por el Partido Obrero en el FIT-U.

La mayoría de los detenidos fue trasladada a las unidades penales 3 y 7 del barrio Alto Comedero, en el acceso sur a la capital jujeña. Allí, la policía ingresaban a los detenidos a los golpes, delante de sus familiares y abogados, con total impunidad, algo que fue denunciado por Gabriel Solano, precandidato a presidente por el Partido Obrero en el FIT-U. Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos llevaron adelante una conferencia de prensa exigiendo la libertad de los detenidos y se encuentran exigiendo informes para saber cuál es su situación dentro de la cárcel. A su vez, los pocos que fueron liberados (exclusivamente por condiciones de salud) denunciaron que no les devolvieron ni sus celulares ni sus pertenencias.

Entre los heridos se encuentran víctimas de golpes y balas de goma, dos heridos por perdigonadas en los ojos y un herido grave que ingresó con traumatismo de cráneo producto del impacto de una de las cápsulas de gas lacrimógeno que arrojó la policía. Este hombre se llama Néstor Mamani, es el protagonista de un video fuertemente difundido donde se lo ve en el piso, con la cabeza rota y ensangrentado. Fue trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y permanece con pronóstico reservado. También se registraron imágenes de agentes uniformados pegándole a personas discapacitadas e incluso llevándoselas detenidas.

También resultaron heridos varios periodistas, entre ellos el camarógrafo de Télam, Daniel Bello, quien fue lesionado en la cara por el impacto de una bala de goma policial. En una entrevista con C5N, Marcos Sierra, fotoperiodista y trabajador de radios porteñas, aseguró: “Nos tiran con gomeras a cronistas a cámaras y cámaras de foto para no transmitir lo que está sucediendo. Afortunadamente, la cámara no se alcanzó a romper, se golpeó los controles. Estaba registrando cuando me estaba tirando el uniformado y de casualidad no me pegó en el ojo”.

Cabe destacar que los manifestantes habían detectado policías infiltrados en las sucesivas movilizaciones. Esta es una herramienta de la que se valen los gobiernos para intervenir las protestas, ya sea para generar disturbios en movilizaciones pacíficas y así justificar una represión, cuyo único objetivo de fondo es desbaratar la organización de quienes luchan, o para realizar tareas de inteligencia sobre los manifestantes que luego se traducen en causas armadas.

Queda claro que la única forma que tiene Morales de hacer pasar esta reforma antipopular es con palos y balas, y rememorando las épocas más oscuras de nuestro país. Del otro lado, el pueblo jujeño permanece unido con la firme convicción de que esta constituyente reaccionaria debe caer, por lo que se está llevando adelante un enorme paro provincial.