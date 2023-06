Crónica de un día de lucha junto al pueblo jujeño

Como parte de la delegación de Ademys, integrada también por Mariana Scayola, Jorge Adaro, Vanesa Gagliardi y Federico Puy, las compañeras Valeria Filgueira de Tribuna Docente y la secretaria general de AGD UBA, Ileana Celotto, integrando la delegación del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, llegamos a San Salvador de Jujuy en las horas previas a la histórica movilización del pueblo Jujeño.

Fuimos en apoyo a la docencia, que desde hace semanas pelea por aumentos de salarios, pero también a todo el pueblo de la provincia que se levantó contra la reforma de la Constitución impulsada por Morales y votada también por todo el PJ. Los sindicatos clasistas como Ademys y AGD UBA, que también vienen de importantes planes de lucha en defensa del salario y las condiciones de trabajo, somos conscientes que, en Jujuy, el gobierno de Morales (UCR en JxC) y el PJ (FdT), necesitan impulsar la reforma antidemocrática de la Constitución y la prohibición de la protesta social para tener vía libre en aplicar la ofensiva que exige el Fondo Monetario Internacional y que, por supuesto, ambos frentes avalan. Pero también tenemos en claro que la provincia con su lucha es hoy, toda ella, una escuela de lucha obrera y popular para toda la clase trabajadora del país que tiene que salir a enfrentar el ajuste de los gobiernos del FMI. Por eso nuestra decisión de apoyar, llevarles fuerza y solidaridad.

La noche previa a la movilización algunxs compañeros de las delegaciones llegamos a tiempo para acompañar uno de los cortes en un barrio de la zona sur hasta altas horas de la madrugada. Allí, lo que más abundaban eran las asambleas y los intercambios entre organizaciones en función de prepararse para una jornada que tenía el claro objetivo de que la reforma no pase. “El pueblo de Jujuy se despertó y ya no nos van a parar”, era lo que más se escuchaba. Estudiantes universitarios contaban la pelea política que estaban dando para que la Universidad estuviese abierta durante la movilización y cómo organizaron colectas para enviar alimentos a los piquetes y cortes de Purmamarca. Compañeros de los movimientos sociales decían: “Todos tuvimos alguna vez un maestro, en honor a ellos vamos a defender su salario”. Una escuela de solidaridad de clase que rajaba la tierra.

Durante las primeras horas de la mañana del martes nos sumamos a la conferencia de prensa convocada por la Intersindical. A partir de ese momento y hasta medianoche formamos parte de la inmensa concentración que marchó y resistió la represión de las fuerzas de seguridad de Morales. Toda la marcha, que comenzó alrededor de 10.30 hs, la hicimos integrando las columnas docentes que partían de cada local sindical. En nuestro caso marchamos con el CEDEMS y con Adiunju, gremio de base de la Conadu Histórica.

Fue emocionante ver que, en cada calle que cruzábamos, aparecían más columnas sindicales, fundamentalmente docentes de todos los niveles, estatales, municipales y de la salud. Todxs con carteles y pancartas con denuncias y consignas, encabezadas por la principal: “Abajo la reforma, arriba los salarios”. A nuestro paso se iban sumando personas mientras otras aplaudían y alentaban desde balcones o bocinazos. En la columna también había niños con pequeñas pancartas de apoyo a la lucha docente. Los cánticos entonados con ritmos autóctonos tipo carnavalito o pim pim, le exigían a Morales el aumento de sueldos aclarando que están llegando “los obreros de la tiza”.

Así fuimos confluyendo trabajadoras y trabajadores, bordeando el Río Grande hasta el puente, a media cuadra de la Legislatura, que estaba completamente vallada y con una muralla de policías. Al llegar allí ya se veía una inmensa columna de organizaciones piqueteras que venía avanzando hacia el puente.

La masividad de la concentración y su combatividad en nada cambió cuando comenzó la represión. Al contrario, los gases y tiros hicieron que la bronca creciera. Nadie corrió, nadie se fue, y nuevos cánticos unieron a toda la marcha: “Morales, basura, vos sos la dictadura!”, “Fuera Morales Carajo!”.

Posteriormente, el punto de concentración de las y los trabajadores fue en la Plaza Belgrano donde permanecimos hasta el anochecer, luego de una conferencia de prensa que exigió conocer el nombre de todos los detenidos y su liberación y la lista de personas heridas. Seguían escuchándose estruendos y disparos. Ya había comenzado “la caza de manifestantes”, con camionetas, la mayoría sin patente, que iban levantando compañerxs de las calles.

En la plaza tuvimos oportunidad de conversar con una trabajadora del Hospital que nos confirmó lo que ya se decía de boca en boca, que había orden de no atender a nuestros heridos. “Me fui del hospital, dieron orden que la policía herida tenía prioridad de atención, y para atender un cana que nos reprimió yo no me quedo”. ¡Orgullo!

A la noche, la compañera Celotto participó, junto a sindicatos, organizaciones políticas y piqueteras, de la reunión de la Intersindical, que decidió, ya decretado el paro provincial, la jornada para el miércoles 22. Pudo así llevar la solidaridad de todos los trabajadores docentes de CABA y de las universidades nacionales, que también enfrentamos el ajuste de este gobierno fondomonetarista y trasladarles como seguíamos, a cientos de kilómetros, la lucha que se estaba llevando adelante en la provincia.

Nos fuimos de San Salvador a la madrugada del miércoles 22. Al llegar a Perico, localidad cercana al Aeropuerto, nos cortó el paso un piquete. La compañera Filgueira habló con los compañeros, nos presentamos con nuestros chalecos y nos dejaron pasar. “Cuenten en Buenos Aires lo que está pasando acá!” fue el pedido a cambio. Por supuesto a eso nos comprometimos y estamos cumpliendo. ¡Viva la lucha del pueblo jujeño! ¡Fuera Morales!