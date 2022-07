CTA-Autónoma Córdoba: presentamos el Frente Multicolor-Lista 6 en la provincia y la regional

Acaba de oficializarse la Lista 6 Multicolor en la provincia y regional Córdoba, al igual que a nivel nacional para las elecciones de CTA-Autónoma que se realizarán el 11 de agosto próximo. Iremos a una fuerte lucha programática con las actuales conducciones que buscan revalidar su lugar.

En la provincia, la lista está encabezada por Ezequiel Ambrogio, delegado no docente de ATE-UNC y miembro de la agrupación Naranja, ratificado recientemente y por tercera vez, por la casi totalidad de sus compañeres de trabajo. En dicha dependencia, con el método de la asamblea (de afiliados y no afiliados) se consiguió que no haya no docentes contratados, entre otras importantes iniciativas (contra el maltrato laboral, por condiciones de higiene y seguridad, elementos de trabajo -antes y durante la pandemia-, reclamos por recategorizaciones, bono para la ropa del trabajo y actualmente una campaña para recuperar el comedor universitario).

Nuestra lista está integrada por delegados de ATE en la UNC, Conicet y de distintos hospitales que han luchado durante la pandemia contra el vaciamiento presupuestario en salud (del Tránsito Cáceres de Allende, Misericordia, Hospital de Niños, Colina, Eva Perón, etc.), por directivos y delegados de UTS (Salud), por activistas en SeNAF (Niñez y Adolescencia), Inti y la Universidad Provincial de Córdoba, por prestadores de salud precarizados, Cispren (prensa), aeronáuticos, parques nacionales, TCP (trabajadoras de casas particulares), Aduncor (docentes universitarios), entre otros destacados luchadores.

Este frente refleja un importante acuerdo dentro del Plenario del Sindicalismo Combativo que plantea la presentación de listas unitarias en las distintas elecciones sindicales a modo de potenciar la intervención de les trabajadores en la lucha por poner en pie sindicatos y centrales que sean los impulsores de las luchas obreras, contra los gobiernos y las patronales. Primando la representatividad de cada sector obrero es que se llegó a este frente que se presenta en el país y distintas provincias; en Córdoba lo integran la Coordinadora Sindical Clasista, Ancla, el MAC, IS y Rompiendo Cadenas.

En estas elecciones, además de la lista 6, se presentan la lista del actual secretario general del CDP, Federico Giuliani, en la provincia y regional Córdoba, y la de Diego Guerra solo en la regional. En este marco es que vamos a una campaña levantando las reivindicaciones de cada lugar de trabajo, denunciando el régimen del FMI y la necesidad de desconocer la deuda externa; para ello es necesaria la intervención de les trabajadores y la independencia de los distintos gobiernos.

Vamos a esta campaña amparados en una nueva oleada de luchas obreras que marcan esta perspectiva. En este sentido, es fundamental la unidad de trabajadores ocupados y desocupados, queremos llevar el ejemplo del movimiento piquetero que con el método de la deliberación en asambleas y la acción directa que viene conmoviendo al país. Es por ello que levantamos bien en alto el planteo de paro nacional y plan de lucha, y de un plenario de trabajadores ocupados y desocupados para desarrollarlo. Solo les trabajadores podemos dar una salida a la crisis.