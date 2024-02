Ctera sin reclamo, sin mandato, sin paritaria y sin plan de lucha frente al ninguneo de Milei

La convocatoria de último momento de parte del gobierno de Milei a una reunión con los gremios docentes nacionales fue anunciada en medio del mayor ataque contra la educación y la docencia de los últimos 40 años. Inmediatamente, fue desconocida por Milei en declaraciones públicas a una radio. Acto seguido, las autoridades educativas del gobierno ratificaron que la mantenían, pero como una reunión en la que se conversaría sobre el salario mínimo docente (Clarín, 16/2).

Por supuesto, todo puede cambiar. Lo que no cambia es el ataque antieducativo y el ninguneo del gobierno derechista a los reclamos docentes.

Un maltrato anunciado

En primer lugar, el gobierno, a través del vocero presidencial, ya había declarado algo que es una absoluta realidad: “Lo que se denomina como paritaria docente nacional no es tal. No existe la paritaria docente nacional. Cada provincia está en libertad de pactar con los docentes cuál es el salario que pretenden para comenzar las clases”. Desde el vamos, se trata de una convocatoria con apriete.

En segundo lugar, Milei ratificó la eliminación del Fonid, del Fondo de Compensación Salarial Docente, de los ítems de Conectividad y Material Didáctico, de los Programas Nacionales y Fondos de Infraestructura.

En tercer lugar, anunció un subsidio a los padres que no puedan pagar las cuotas de las escuelas privadas y prorrogó hasta fin de año la eximición que gozan los colegios privados del pago de contribuciones patronales, según se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

Es decir, antes de la convocatoria desconvocada, Milei redujo los salarios docentes un 15 %, desfinanció la educación pública; y, a su costa, rescató el negocio de los mercaderes de la educación y hundió más los derechos previsionales de sus empleados. ¡Si quienes mandan hijos a la escuela privada no pueden sostener la suba sideral de las cuotas, ese faltante lo deben absorber las patronales que, además, reciben subsidios estatales que cubren entre el 100 y el 75% los salarios de sus trabajadores!

En cuarto lugar, el gobierno adelantó también que, con o sin devolución de partidas, los salarios “dependen de los gobernadores”.

Ctera, con Milei, ¿otra vez la gran Macri?

Cuando Macri asumió como presidente, Ctera le garantizó un normal comienzo de clases, a pesar del programa antiobrero del actual aliado estrella de Milei. El primer paro al macrismo fue a fines de agosto de 2016, casi un año después, con el ajuste de Macri, Larreta y Vidal marchando a todo vapor. Sólo las seccionales multicolores –entre ellas las de Suteba y Ademys- salieron al paro en el comienzo de clases y desde ese mismo día desenvolvieron un enorme plan de lucha.

Hoy con Milei, la dirección kirchnerista de Ctera evitó hasta ahora cualquier muestra que sugiera salir a la lucha. Su objetivo es el de preservar un ámbito de negociación con Milei.

A diferencia de Milei, que redobla su ofensiva, Ctera no hace más que dar muestras de que está dispuesta a moderar sus expectativas. Así lo indican las declaraciones de Sonia Alesso, la secretaria general: “Estamos en una semana importantísima para que el gobierno recapacite y envíe esos fondos. Este mes los gobiernos provinciales los adelantaron, el próximo no va a ser posible. La consecuencia es que los docentes van a cobrar menos. Una cosa es limitar gastos y otra cosa es no pagar sueldos o no construir escuelas” (La Nación, 16/02).

La parálisis de Ctera es coincidente con la de Suteba y la de Roberto Baradel frente a la paritaria de hambre que acaba de firmar con Kicillof, aceptando un aumento miserable de apenas $30 mil para la/el maestra/o de grado que recién se inicia, con el que pasará a cobrar $355 mil, la mitad de la línea de pobreza. Con máxima antigüedad tampoco supera la pobreza, porque el salario se eleva a $485 mil.

Paralelamente, además del presentismo esclavista del ítem aula de Mendoza, se suman presentismos similares en Chubut y Córdoba.

La cautela frente al gobierno ultraderechista y el vergonzoso acuerdo en Buenos Aires son fuertes síntomas de que la burocracia sindical de Hugo Yasky, Sonia Alesso y Roberto Baradel privilegian frente al brutal ataque contra escuela pública y la docencia su papel de pilares de la gobernabilidad de Milei y los gobernadores del ajuste.

Los sindicatos y seccionales opositoras reclaman a Ctera el paro nacional de no inicio y se preparan para organizarlo

El jueves 15, una importante reunión de sectores de la oposición docente de todo el país, convocada por iniciativa de la Uepc-Córdoba Multicolor, resolvió promover instancias democráticas, asambleas y plenarios de delegados, para debatir y resolver acciones de lucha e impulsar asambleas para votar el paro nacional docente y en todas las provincias, y reclamar a Ctera y a los gremios docentes de la CGT un paro de no inicio nacional y un plan de lucha.

El XVI Congreso Nacional de Tribuna Docente que se realizará los días 17 y 18 de febrero tomará esta tarea en sus manos, preparando el no inicio con delegados y delegadas de 18 provincias.