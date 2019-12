La lucha de la Orquesta Sinfónica de Chaco contra la precarización y el pase a planta

La Orquesta Sinfónica de Chaco dio a conocer el pasado 8 de diciembre la difícil situación que vienen atravesando. Esta orquesta con 40 años de labor está constituida en su gran mayoría por músicos totalmente precarizados.

La precarización laboral, que aqueja a miles y miles de músicos de las más variadas orquestas del mundo, parece ser la nota consonante en esta orquesta ya que, como relatan sus integrantes, se da con diferentes modalidades. Hay contratados con la Ley de Contratos Artísticos de los cuales los ingresantes concursaron por concurso abierto y nacional pero de una manera que no sé da en ninguna otra dependencia estatal, concursaron para ser contratados y no planta estable de la orquesta contrariando la propia legislación del Estado.

Otro músicos son contratados por otro organismo del Estado llamado Fiduciaria del Norte con sueldos mucho menores y por último los conocidos monotributistas que deben facturar al Estado. Los sueldos de los músicos van desde los 12 mil pesos hasta los 21 mil pesos, a las claras, sueldos muy lejos de la canasta básica sin paritarias y con aumentos al antojo del ejecutivo.

Esta situación de incertidumbre y de maltrato hacia los músicos tuvo su respuesta en el concierto del sábado 8 de diciembre donde la orquesta aprovechó ese concierto para leer una carta al público y contar sobre la terrible situación que viven.

La lucha de la Orquesta Sinfónica de Chaco no es un rayo en el cielo sereno sino que viene precedida por la tenaz lucha de los trabajadores del Instituto Cultural de Chaco que duró más de 50 días e incluyó la toma de La Casa de la Cultura arrancando importantes conquistas.

Este es el camino para poder conquistar el fin de la precarización laboral, el pase planta permanente y la cobertura de los cargos que aún se encuentran vacantes.

A continuación transcribimos la carta que los músicos leyeron.

Concierto de temporada Orquesta Sinfónica de la Provincia del Chaco 08/12/2019

Los músicos contratados de la Orquesta Sinfónica de la Provincia manifiestan:

Estimado público presente:

Con el permiso de ustedes, tomaremos unos minutos de su tiempo para comentarles la situación laboral de la Orquesta Sinfónica de la Provincia del Chaco. Quienes están en el escenario en este momento son los músicos de planta del organismo, y quienes ingresan en este momento son los artistas que se encuentran en una total inestabilidad laboral. Con contratos que no se ajustan a las leyes laborales vigentes, y en muchos casos con contratos cuyas remuneraciones están muy por debajo de lo que una familia necesita para subsistir. Ustedes no solo ven artistas en este escenario, también ven padres y madres de familia, quienes deben llevar el sustento y mantener un hogar. Hoy no estamos con el uniforme de gala para tocar para ustedes, pero estamos seguros de que entenderán, nuestra mejor manera de reclamar es trabajando, somos artistas y lo somos dentro y fuera del escenario. Llevamos muchos años contratados anualmente, y en algunos casos ni siquiera con contratos formales, ya nos hemos ganado el derecho a la estabilidad desde hace mucho tiempo. También la orquesta y ustedes que son los destinatarios de nuestro arte, merecen un organismo completo y con todas las condiciones necesarias para desarrollar nuestra tarea, pero lamentablemente cada vez se pierden más cargos, la lista de personas que se jubilan, o quienes por algún motivo han tenido que dejar el organismo durante los últimos 5 años es muy larga, esos cargos nunca fueron repuestos por nuevos músicos, aun cuando en la provincia hay muchos jóvenes talentosos esperando la oportunidad para trabajar de lo que tanto aman y en lo que tanto tiempo han invertido, esta maravillosa profesión de ser músico.

Estimado público, sólo pedimos lo que nos corresponde, ya no podemos seguir en estas condiciones, año a año dejamos de percibir nuestro salario por dos, tres y hasta cuatro meses. Es el tiempo que tardan en actualizarse nuestros contratos, aun cuando eso debería ser automático, pero que en nosotros solo se refleja en deudas acumuladas, y momentos muy difíciles, comenzar el año escolar para quienes somos padres y madres, es una tarea casi imposible.

Esta es la Orquesta Sinfónica del Chaco, orgullo de la provincia, con una historia de mas de 40 años, los músicos más antiguos fueron los primeros en apoyarnos, incluso algunos de los que ven hoy en el escenario están desde el comienzo, a ellos un agradecimiento infinito porque han luchado desde el principio para lograr lo que la orquesta es hoy en día, un patrimonio que debemos cuidar y proteger para que siempre sea motivo de orgullo para la provincia. Porque en una orquesta hay tantas opiniones como integrantes existan, tantas ideas como notas en la partitura, pero a la hora de tocar… a la hora de tocar todos somos uno, todos queremos que al otro le vaya bien, no existe otra forma de crecer que no sea juntos. No sabemos en cuantos lugares pasa eso, en una orquesta sí.

Por todo lo expuesto anteriormente, queremos disculparnos por este tiempo tomado, y ahora se lo compensaremos dando lo mejor de nosotros, como lo hacemos siempre en cada presentación, aún con nuestros errores nunca dejamos de poner pasión a cada nota que tocamos, porque ustedes se lo merecen, sin el público no tendríamos a quienes expresarnos. Muchas gracias a nuestros colegas, a ustedes y gracias a los grandes Maestros de la Música universal por habernos inspirado a tan maravillosa profesión.

LARGA VIDA A LA ORQUESTA SINFONICA DE LA PROVINCIA DEL CHACO.