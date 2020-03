La situación laboral de los músicos como consecuencia de la pandemia

Músicxs Organizadxs organizó una campaña de empadronamiento de todos aquellos que se han visto afectados laboralmente.

La crisis desatada con la propagación del coronavirus a nivel mundial ha puesto de manifiesto la indefensión en que se encuentra la población trabajadora, la falta de estructura para afrontar la propagación del virus y la desidia y tardanza de los diferentes gobiernos para encararla.

En el terreno de la actividad que desarrollamos los músicos, las medidas para evitar la propagación del virus han tenido un efecto brutal en nuestra vida laboral, el cese de actividades artísticas, festivales, recitales entre otros nos ha puesto en estado de emergencia, llevando a muchísimos a no tener ingresos para afrontar los gastos más elementales.

Lo que ha acentuado nuestra situación es la más absoluta precarización laboral en que se desarrolla la mayor parte de nuestra actividad. Trabajo en negro, a la gorra, borderaux o con contrato monotributista “renovable” son las formas que adopta esta precarización, sin seguridad social y previsional, sin descansos ni ensayos pagos, enfermedades o licencias por embarazo. Lo que era parte de nuestro diario trajín (tratar de no enfermarse, no vacacionar, no tener accidentes ante la falta de ART ni obra social) ahora se convierte en un cese de actividades total, sin derecho al pago que un trabajador debe tener ante esta situación de emergencia.

Lamentablemente la crisis del coronavirus ha desnudado una realidad que desde Músicxs Organizadxs veníamos denunciando hace tiempo, las precarias condiciones laborales en las que ejercemos nuestra profesión, mientras los empresarios se llevan las ganancias del boom del nuevo negocio digital de la música nuestros ingresos disminuyen.

Ya se han oído voces de reclamo, a nivel nacional e internacional para paliar esta situación, pero como siempre la canalización de subsidios, exenciones impositivas y resarcimientos serán otorgadas a las cámaras empresariales del espectáculo, dejándonos sin nada a aquellos que trabajamos de la música.

Es necesario que los músicos demos una respuesta colectiva y organizada para reclamar una partida extraordinaria por nuestros ingresos caídos en esta crisis y la exención del pago del monotributo (muchos de lxs músicxs independientes revistamos en esta categoría) mientras dure esta emergencia sanitaria.

Desde Músicxs Organizadxs planteamos una campaña de empadronamiento para todos aquellos que se han visto afectados (lo hacemos vía digital), para reclamar un ingreso mensual igual a la canasta familiar mientras dure la crisis sanitaria.

El Sindicato Argentino de Músico, que tendría que estar a la cabeza para organizar este reclamo concreto, nuevamente está ausente, debemos tomar en nuestras manos las acciones para ir por esta petición.

Será un primer paso para enfrentar esta situación aberrante que sufrimos y para luchar por condiciones laborales permanentes con cobertura social y previsional.