No al Cierre de la Orquesta Municipal de José C. Paz

El miércoles 18 los cuarenta y un trabajadores de la Orquesta Municipal de José. C. Paz fueron notificados del despido de la totalidad de la orquesta; se trata de trabajadores que tienen seis años prestando sus servicios al municipio. El contexto de cuarentena en el que se notifican sus despidos deja a las decenas de familias en un escenario de absoluto abandono por parte del estado que debería garantizar el cuidado de las familias prohibiendo los despidos y suspensiones.

A continuación, reproducimos la entrevista realizada a Clara Parodi directora de la Orquesta Municipal de José. C. Paz.

P: Clara contanos, ¿cómo se encuentra compuesta la orquesta hoy? ¿Qué tareas realizan?

C: Nosotros somos una orquesta clásica, contamos con 40 músicos, cada uno ha ingresado por concurso de oposición y antecedentes, nuestro trabajo consta de un ensayo por semana, un concierto por mes, un ensayo abierto para educación para adultos y cinco conciertos didácticos para los niveles inicial, primario y secundario. La orquesta siempre estuvo realizando su tarea en el Teatro Municipal y además llevando la orquesta a los espacios barriales de José C. Paz.

P: ¿Cuál es la justificación del municipio para cerrar este espacio de la cultura?

C: Lo que se nos anuncia desde la Secretaria de Gobierno es que la decisión final es del intendente Mario Alberto Ishii, es que hoy no cuentan con el presupuesto para pagarnos los sueldos, que pueden pagar solo hasta 100 mil ofreciéndome a mí un aumento y que seleccione a tres músicos más, medida que rechazamos rotundamente.

P: ¿Qué condiciones de contratación tienen con el municipio?

C: Nosotros nos encontrábamos bajo el contrato de personal de planta temporaria, percibiendo un salario de 4.600 pesos mensuales. El municipio imposibilita el pasaje a planta permanente al menos que tenga más de diez años de trabajo, por lo que la muy pocos trabajadores pasan a planta permanente. El área que la orquesta pertenece es de dirección de cultura que pertenece a la Secretaría de Gobierno, quien está a cargo es Claudio Pérez, hermano de José Pérez el primer diputado provincial por Frente de Todos, y hasta el 2019 secretario de Gobierno de José. C. Paz.

P: ¿Tienen discutido próximas medidas a tomar?

C: En esta coyuntura que no podemos salir; remarca mucho más fuerte el despido completamente injusto en plena cuarentena. Por el momento podemos difundir fuertemente para que tenga resonancia municipal, provincial y nacional. Reclamamos al Estado que dice estar presente se haga cargo del no cierre de un organismo público como lo es la Orquesta Clásica. También estamos esperando tener en estos días una audiencia con autoridades provinciales o nacionales debido a que las autoridades municipales ya nos dijeron cuál es su medida y que de aquí a 15 días no nos podemos reunir con el intendente los cual significa que este mes ya no cobraremos nuestro salario.

P: Te agradezco por la entrevista Clara, desde el Partido Obrero de José. C. Paz estamos a disposición de las medidas por la defensa de sus puestos de trabajo.