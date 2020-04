Falleció Luis Aute

Luego de padecer un infarto cerebral hace pocos meses, el cantautor, escritor, pintor, actor y director cinematográfico español, Luis Aute, perdió su vida en una clínica de Madrid. A causa de la elevada ola de decesos por el Covid-19 su familia dudaba si podrían realizar el sepelio.

Lucha contra el fascismo

Integrante de la generación de los Víctor Manuel, Ana Belén y Joan Manuel Serrat, sus letras fueron un programa de denuncia y lucha contra el gobierno masacrador del dictaro Francisco Franco. Canciones como Anda, Las Cuatro y Diez y De Alguna Manera son un ejemplo, quien lograba explayar y unir poemas con la visión de una sociedad golpeada por un gobierno que buscaba deshacer vestigios de una revolución española.

Su mayor obra, Al Alba, es un canto de despedida vinculado a los últimos fusilamientos franquistas del 27 de septiembre de 1975, que terminaron con la vida de tres militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de la ETA. “Miles de buitres callados van extendiendo sus alas…”.

“No considero mi trabajo como una carrera, sino como una manera de ahorrarme un buen dinero en psicoanalistas”, por este tipo de declaraciones y su poesía, críticos musicales era catalogado de pesimista. Aute lo rechazaba: “El pesimista es quien se rinde y dice no hay nada que hacer, todo está determinado, y yo no coincido con eso. Desesperanzado, en absoluto. Si fuese un desesperanzado, no escribiría canciones”.

Se ha ido un gran cantante popular. “No se me ocurre otra manera, de seguir en la trinchera, con un beso por fusil.”