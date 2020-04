La situación de lxs artistas en la pandemia

El arte y la cultura en cuarentena.

La cuarentena total y obligatoria puso de manifiesto como nunca la extrema precarización en la que trabajamos lxs artistas de todas las disciplinas. A la situación previa al aislamiento social en la que abundaban el trabajo informal, los contratos basura e incluso las labores gratuitas se le suma ahora la imposibilidad de realizar recitales, funciones, exposiciones, rodajes, talleres, ferias, clases y todo otro tipo de actividades que son las que, a duras penas, nos sostienen económicamente.

A pocos días de iniciada la cuarentena fue masivo el reclamo al gobierno por un subsidio para sortear la caída de nuestros ingresos. Miles de artistas en todo el país se sumaron a la campaña lanzada vía redes sociales por organizaciones combativas de músicxs y monotributistas en torno a esta necesidad, que es compartida con lxs vecinxs en los barrios donde apremia el hambre y con millones de trabajadorxs precarizadxs de otras ramas.

La respuesta del Estado: migajas para lxs artistas, la torta para el capital financiero

Los ministros de Trabajo y Economía anunciaron la entrega de un subsidio (Ingreso Familiar de Emergencia) de $10.000 a mediados de abril para trabajadorxs informales, cuentapropistas y monotributistas de las categorías más bajas. Millones se empadronaron para recibir esta compensación, de por sí, harto insuficiente y ahora el gobierno maniobra para dejar afuera del cobro a la gran mayoría sin dar respuestas frente al hambre.

Como si fuera poco, el mismo Estado ha sido el puntal de la ofensiva contra lxs trabajadorxs de la cultura, como lo prueban los 40 despidos en la orquesta municipal de José C. Paz o los 25 del Teatro Colón. A lo que se suman los miles de trabajadorxs de la cultura precarizadxs que están siendo despedidos en todo el país.

Por su parte, el Ministerio de Cultura de la nación lanzó una serie de medidas para, teóricamente, paliar la crisis económica, profundizada por la pandemia. Por un lado, promoverá streamings de actividades culturales (refritos de viejos contenidos fundamentalmente) y por el otro destinará fondos especiales para ciertos centros culturales, salas de teatro y orquestas para acondicionamiento, compra de equipos o pago de servicios. La misma lógica tienen las “Becas Solidarias” del Fondo Nacional de las Artes (dependiente del mismo ministerio), ya que su monto es a cuenta de los gastos que un artista debe afrontar para realizar su obra y no para su propio sustento; como si fuera poco estas becas son restringidas (por concurso) y fueron rebajadas de 60 mil a 50 mil pesos este año. Es evidente que estas medidas tienen un alcance restringido y que no resuelven el problema de la subsistencia que sufrimos miles de artistas y trabajadorxs de la cultura toda vez que su número es limitado y destinado a financiar ciertos proyectos o espacios y no al sostenimiento de lxs artistas y sus familias, cuya gran mayoría se encuentran sin sus fuentes de trabajo y sin ingresos.

Al día de hoy, no hay noticias de la Beca Solidaria, en el sitio web del FNA solo están abiertas las aplicaciones para préstamos y subsidios para entidades con personería jurídica, tampoco hay claridad acerca del cronograma de cobro de lxs beneficiarixs de las becas de años anteriores. El ministerio no publicó todavía un plan específico de la distribución de fondos ni plazos de cobro. Estas medidas fueron consensuadas con distintos sectores empresariales de la cultura (Asociación Argentina De Empresarios Teatrales, Cámara de Clubes de música en vivo, Asociación Civil de Managers Musicales de Argentina, Cámara Argentina del Libro), lo que pinta de cuerpo entero que no están dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de lxs artistas, sino a rescatar parcialmente a los empresarios del arte.

Mientras tanto, y en medio de esta crisis sanitaria y social, el gobierno no tuvo inconvenientes en desembolsar miles de millones para el pago de los vencimientos de deuda con los bonistas y el FMI, así como para subsidiar a las patronales del país. La plata está pero se la llevan el capital financiero y los capitalistas.

La burocracia sindical

Quienes deberían organizar nuestros reclamos y defender los derechos de lxs artistas no están cumpliendo ese papel. El Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) se limitó a denunciar que 4.000 trabajadorxs de la industria quedarán sin trabajo, salario o seguro, sin embargo no plantean un solo reclamo al gobierno. La Asociación Argentina de Actores (AAA) celebró las escasas medidas del gobierno. En el mismo sentido, el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM), se limita a difundir capturas de pantalla de la Anses en torno al cobro del subsidio de $10.000, pero no denuncia que hay millones que no cobrarán y tampoco reclama un real subsidio al paradx de $30.000.

Streaming y OTT

Las plataformas de streaming OTT (over-the-top media services) como Flow, Spotify, Netflix, incrementaron sus ganancias durante la cuarentena. Como ejemplo destacado, esta última espera para el trimestre ingresos de 5.700 millones de dólares (El Cronista 4/3), sin embargo quienes producen el material que ofrecen las OTT no pueden acceder siquiera a un seguro de desempleo. Se desprende la necesidad de un impuesto extraordinario a estas empresas que sirva para financiar seguros de desempleo para todxs lxs trabajadores de la industria cinematográfica y de la música.

Organicémonos por nuestros derechos

Más que nunca, urge la necesidad de que lxs artistas de todas las disciplinas nos organicemos de manera independiente por nuestros derechos, sorteando el silencio y la complicidad de la burocracia sindical que celebra la política cínica de “solidaridad y construcción colectiva” que promueve el Estado.

Sustento económico de $30.000 para artistas, mientras dure la emergencia sanitaria. Pago inmediato de todos los cachets adeudados por nación, provincias y municipios a lxs musicxs por conciertos ya realizados y el cumplimiento de los contratos. Exención del pago del monotributo mientras dure la emergencia sanitaria, cobertura inmediata e irrestricta de las obras sociales. Prohibición de los despidos en el ámbito de la cultura. Restitución en sus cargos de lxs trabajadorxs de la Orquesta Municipal de José C. Paz y del Teatro Colón. Reapertura del empadronamiento para los subsidios que anunció el Ministerio de Cultura. Extensión de la beca del FNA a todo artista que la solicite con su proyecto correspondiente y aumento del monto a $70.000. Impuesto extraordinario a las OTT para financiar seguros de desempleo para todxs lxs trabajadores de la industria cinematográfica y de la música.