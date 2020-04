“Pecho” Anzoategui: “la situación de muchos músicos es desesperante”

Entrevista realizada por el medio Estación Finlandia al integrante de la banda Las Manos de Filippi y de Músicos Organizados.

La situación de los artistas en general es, en el contexto de la cuarentena, enormemente delicada. Para conocerla, conversamos con Germán "Pecho" Anzoategui, integrante de Las Manos de Filippi. La organización de los músicos y artistas, sus reclamos y el festival que preparan para este domingo.



Estación Finlandia: ¿Cómo están atravesando la cuarentena los músicos y los artistas en general?

Pecho: Estamos cayendo en la idea de que vamos a ser el último gremio en reactivarse. Todo lo demás va a empezar antes que nosotros, que laburamos convocando gente en recitales o festivales. Y como estamos super conectados en las redes, empezamos a darnos cuenta de que tenemos que seguir con la organización histórica que tenemos, de Músicos Organizados, porque el sindicato nuestro no está haciendo nada, y la situación es desesperante. Ahí tenés el caso del suicidio de Pablo Lima, un artista callejero de Mar del Plata, que no tenía dinero, y no tuvo acceso a medicamentos para una enfermedad que tenía y le producía dolores tremendos. Ese hecho marca un extremo, no digo que todos vayan a caer en situaciones así, pero es una muestra de la situación hacia la que podemos estar yendo muchos músicos y artistas en general.

EF: ¿Y cómo se están organizando para enfrentar esta situación?

P: Bueno ahí lanzamos el empadronamiento, que fue impresionante: el primer día tuvo 1200 firmas, y llegó a 4 mil. Entonces decidimos hacer una asamblea el sábado de la que participaron más de 100 compañeros. Ahí resolvimos hacer este festival que vamos realizar el domingo.

EF: ¿Cuáles son los reclamos que están planteando?

P: Primero que nada un salario de cuarentena de $ 30 mil, porque el IFE no alcanza. Estamos de acuerdo con que hay que aislarse, pero la plata no alcanza, y como te dije ya hay situaciones dramáticas. Además queremos que paguen inmediatamente los shows que adeuda el estado, que los paguen ya, porque eso te lo pagan a los mil días, y en esta situación nos resulta imprescindible cobrar eso. Además reclamamos que paren los despidos de músicos y artistas de orquestas del estado, y la reincorporación de otros que ya fueron despedidos, como los de la Orquesta de José C. Paz, que fueron echados en esta situación de pandemia.

EF: ¿Qué expectativas tienen respecto al Festival del domingo?

P: Mirá las expectativas ya están cumplidas: ¡tenemos 200 videos para pasar el domingo! Así que lo que vamos a hacer es tratar de instalar todos los domingos, en un horario determinado, un Live en el que Músicos Organizados iría dando informes de lo que está haciendo, más allá de mostrar lo que cada uno hace artísticamente. Ahora dar un paso más, organizando una asamblea cada sábado, y que el domingo se informe lo que se resolvió y cómo van los reclamos, además de que pase música. Así que está buenísimo lo que está pasando, es un fenómeno político en nuestro gremio. Porque es totalmente cierto que vamos a ser los últimos en volver a trabajar

EF: Las Manos es un grupo con un compromiso político explícito, por eso me gustaría preguntarte cómo ves el papel qué están jugando las fuerzas de seguridad en el control del aislamiento

P: Entendemos que el aislamiento es necesario, pero también estamos viendo cómo este control está virando hacia la derecha. Nosotros estamos en contra de la militarización de los barrios, del paso adelante que están dando tipos como Berni. Es la excusa perfecta para que avancen este tipo de políticas represivas. Otra cosa que me supera es lo del cyberpatrullaje, que llega al absurdo de que a un chico que hace un tweet que es evidentemente un chiste, le abran una causa penal. Veo a la fuerza represiva del sistema aprovechando todo para avanzar en contra de la clase trabadora. Es patético.