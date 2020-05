Despidos en el Museo Nacional de Bellas Artes

La empresa Maguen Proteccion, tercerizada de seguridad del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), despidió a una decena de vigiladores en medio de la prohibición de despidos, y siendo considerada su actividad como esencial.

Los trabajadores manifestaron su sorpresa ya que el director del MNBA, Andrés Duprat , había manifestado su intención de mantener a la totalidad de los vigiladores.

El cierre temporario del museo por la pandemia no significa que las tareas de vigilancia no sean imprescindibles para proteger el patrimonio cultural del mismo.

Siendo que la partida presupuestaria ya estaba otorgada corresponde preguntarse quién se quedará con la diferencia por los salarios que dejarán de pagarse.

Los trabajadores denuncian las deplorables condiciones en las que desarrollan su actividad. Siendo medio centenar, no cuentan con espacio de vestuario ni comedor. El turno nocturno, que permanece en el exterior, no tiene acceso a los baños, ni hay baños químicos y las garitas de plástico que ocupan los dejan expuestos a robos. Siendo una zona descampada arrecian las ratas, cucarachas y miles de mosquitos. En plena epidemia de dengue no entregan repelente ni insumos para prevenir contagios de coronavirus.

El mecanismo del despido ha sido la no renovación de los contratos, que por sí mismos constituyen un fraude laboral. Idéntica situación que soportan los trabajadores contratados por el museo y que temen por sus puestos de trabajo.

Duprat se hizo cargo del MNBA en 2015 y durante la administración macrista terminó con su histórica gratuidad. Esto explica que la decisión de despedir se base exclusivamente en la nula circulación de visitantes durante la cuarentena.

Reclamamos la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y terminar con el lucro del patrimonio cultural.