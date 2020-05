La beca Sostener Cultura: una lotería para lxs trabajadores del arte

Múltiples sectores de la cultura han comenzado a organizarse frente a la incertidumbre a la cual se ven arrojadxs como trabajadorxs del arte, ya que la pandemia agrava la precarización de sus condiciones laborales. Es que las actividades culturales van a ser de las últimas en volver a funcionar, y la falta de regulación lleva al desamparo al conjunto de creadorxs, realizadorxs, colaboradorxs y artesanxs, que hoy pasan a ser desempleadxs.

Ejemplos de esa organización son el “apagón virtual” de lxs trabajadores de artes visuales, o las asambleas de músicxs y artistas escénicxs, impulsadas para reclamar una compensación económica para artistas mientras continúe la emergencia sanitaria y la apertura de un circuito de trabajo remunerado online garantizado por el Estado.

En este escenario, la respuesta del gobierno nacional es pobre. El Fondo Nacional de las Artes (FNA), dependiente del Ministerio de Cultura, abrió una convocatoria a la beca Sostener Cultura. Durante la semana del 7 al 14 de mayo cada solicitante deberá presentar su pedido relacionado a los gastos de desarrollo y recuperación de su actividad artística, sean materiales, viáticos, honorarios, manutención, etc. El monto de la beca se ajustará a lo solicitado, pero tiene como tope la suma de $20.000.

La selección entre lxs postulantes es completamente arbitraria, ya que queda a cargo de un Comité de Emergencia designado por el directorio del FNA, sin otra garantía que los dichos de la directora del organismo, Diana Saiegh, quien afirmó que “la gente del directorio tiene trayectoria y olfato suficientes como para identificar a aquellos que merecerán el beneficio” (Clarín, 5/5). Ello se combina con la escasez de presupuesto destinado a la misma, cuyo monto total es de dos millones de pesos. No podrán aplicar aquellas personas beneficiarias de algún concurso o beca del organismo durante el año pasado. A su vez, quedarán por fuera aquellxs que no cuenten con CBU, ya que no se permiten transferencias a cuentas de tercerxs.

Estas limitaciones muestran que no se revierte el desfinanciamiento estatal del sector, ni la precarización laboral de lxs trabajadores de la cultura. Más aún, el propio Estado está ajustando el presupuesto de áreas artísticas, como lo demuestran los despidos en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Teatro Colón y en la Orquesta de José C. Paz en el Conurbano bonaerense.

Lxs trabajadorxs del arte debemos seguir organizándonos de manera independiente para arrancar a los gobiernos y los empresarios de la cultura nuestros reclamos.

Exigimos un seguro al parado de $30.000 y circuito de trabajo online; la suspensión del pago del monotributo y un acceso inmediato e irrestricto a la cobertura de la obra social durante la emergencia sanitaria. Por una efectiva prohibición de despidos, suspensiones y recortes salariales, por el pago de las cuotas adeudadas a lxs beneficiarixs de la beca del FNA 2019 y la inmediata apertura de la beca 2020 con la duplicación del monto.

Son medidas elementales para lxs trabajadores de la cultura, que podrían financiarse con un impuesto extraordinario a las plataformas OTT (Netflix, Spotify, Flow, etc.) y grandes empresarios del sector.