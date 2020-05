La organización colectiva de editoriales autogestivas e independientes da un paso adelante en medio de la pandemia.

Del 4 de mayo al 18 del mismo mes, por redes sociales (facebook, Twitter, Instagram) se está llevando adelante la “Feria del libro en casa” (Felca). Se trata de un espacio virtual, que recrea la feria del libro que año tras año se realiza en el predio de la Rural, aunque con la esencia autogestiva e independiente de quienes la componen. A saber, las editoriales y librerías que participan de la misma no tienen que pagar absolutamente nada, solo exhibir sus libros en los stands virtuales. Por el momento, son 14 los espacios que participan de la Felca: editoriales Milena Caserola (Milena Paris y Milena Pergamino), Hekht, Eloísa Cartonera, La mariposa y la iguana, Libretto, Piloto de Tormenta, Paisanita, Ediciones Anarres, Alcohol y Fotocopias, Librería y Editorial La Libre, y Librería Territorismo. Y la carta está abierta para quienes decidan sumarse.

Stand Editorial Milena Caserola

La Felca es una respuesta colectiva de un grupo de editoriales independientes que pone de relieve la compleja situación que atraviesan las pequeñas editoriales que se ha visto profundizada por el despliegue del Covid-19 en nuestro país y la consecuencia (necesaria) del aislamiento social preventivo obligatorio. Así lo expreso Matías Reck, editor de Milena Caserola y organizador de la Felca: “para muchas editoriales es muy importante la Feria del Libro de Buenos Aires porque significa las ventas de tres meses; va más de un millón de personas, más distribuidoras de todo el país y de varios países de Latinoamérica y el mundo; damos a conocer las novedades, nos reunimos con libreros, conocemos personalmente a los bibliotecarios, entre otras cosas fundamentales del cara a cara (…) Que se haya suspendido tan prematuramente nos pareció muy bien, más allá de los problemas de todo tipo que ocasionó. Pero durante los días que se iba a hacer la feria no nos podíamos quedar de brazos cruzados (…)” (Página12, 7/5).

La necesidad de les trabajadores de la cultura de no quedarnos de brazos cruzados durante la cuarentena no solo obedece a la necesidad de encontrarnos, al menos en espacios virtuales, intercambiar experiencias, dar con nuevxs escritorxs, libreres y editorxs, y avanzar en las producciones de nuevos trabajos; sino que tiene un profundo arraigamiento material. La imposibilidad de vender libros para las editoriales autogestivas e independientes pone arriba de la mesa el problema del sustento material de sus propios integrantes. Sin venta y sin producción no hay salarios.



Es verdad que el gobierno exceptuó del confinamiento obligatorio al reparto a domicilio de libros. Esta medida es fuertemente contradictoria. Por un lado el carácter esencial del libro en medio de una pandemia objetivamente no puede explicarse. A la vez esta medida fue tomada positivamente por pequeñas editoriales y libreres que ven la posibilidad de empezar a hacer circular sus productos nuevamente.



De fondo aparecen problemas muy claros, la venta de libros por internet es sensiblemente menor a la que se produce cara a cara, en ferias y librerías. Pero, por otro lado, que un trabajador tenga que salir a la calle e incluso subir a un medio de transporte público, para entregar un libro, lo expone objetivamente a contagiarse y contagiar en momentos donde aumentan los casos de covid-19 en CABA y GBA.



Sería correcto que el Estado determine (antes de que sea demasiado tarde) un seguro al parado equivalente a $30.000 mensuales para les trabajadores de las editoriales autogestivas y, en general, para el conjunto de les trabajadores que se encuentran precarizades y desocupades. Al mismo tiempo integrar un plan de subsidios para que estas editoriales puedan desarrollar con mayor facilidad la producción de nuevos proyectos, ya que también se encuentran paralizados por toda esta situación.

Desde estas páginas queremos transmitir nuestro apoyo a la Felca La organización colectiva e independiente de les trabajadores de la cultura es la única capaz de darle una salida a las problemáticas que atraviesa este sector tan importante.





A continuación dejamos a disposición el sitio web de la Felca. Además del recorrido por los distintos stands a lo largo de los días se irá desarrollando un importante cronograma de charlas debate sobre las editoriales y la cuarentena; poesías en vivo, presentación de libros y la proyección de películas/documentales, entre otras.