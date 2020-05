La agrupación Actuemos repudia ataques fascistas contra la Casa Teresa Israel y el Normal 7 de Almagro

Ante la serie de ataques sufridos en estos días por centros culturales, escuelas y locales de organizaciones políticas en Almagro, la agrupación Actuemos, que nuclea artistas escénicos, emitió este sábado 9 un comunicado que reproducimos a continuación.

En el día de la fecha en el barrio porteño de Almagro, los frentes de la Casa de Teresa Israel y del colegio Normal 7 -que ostentan murales que recuerdan a Teresa, docente y abogada de Derechos Humanos (en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre) desaparecida el 8 de Marzo de 1977 por la dictadura cívico militar, y a los 30.000 desaparecidos- fueron vandalizados.

Las leyendas fascistas con que se taparon los murales reivindican al titular de la junta militar golpista de marzo del ‘76 y expresan un desprecio macartista estigmatizante.

Repudiamos el hecho y exigimos a las autoridades del gobierno porteño el pronto esclarecimiento y el castigo a los responsables.

Nuestra solidaridad con la comunidad escolar, familiares de Teresa y todo nuestro afecto y acompañamiento a nuestra compañera con quién compartimos la Lista Multicolor de la Asociación Argentina de Actores, Mirta Israel, hermana de Teresa.

Teresa y 30.000 compañeras y compañeros, ¡presentes!

No olvidamos, no perdonamos, no damos vuelta la página. Fue genocidio.