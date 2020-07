Artistas escénicos: sin respuestas del Estado, la tercera asamblea nacional refuerza la lucha

Acciones en redes, reclamos al poder político e iniciativas culturales por el subsidio de $30 mil y el impuesto a las plataformas digitales.

El pasado miércoles 1 de julio se realizó la tercera asamblea nacional de artistas escénicos. Con representantes de agrupaciones, elencos, cuerpos de delegados, espacios culturales, artistas y trabajadores de la cultura de todo el territorio discutimos las problemáticas de nuestro sector y las medidas de lucha que ya hemos encabezado.

Y junto con ello, la falta de respuestas por parte del Estado a nuestros reclamos, que ya hemos expresado en un gran festival online de artistas escénicos, con campañas de visibilización en las redes, en la movilización al Ministerio de Cultura nacional y en distintos puntos del país el 4 de junio, a través de la Asamblea Nacional de Artistas y Trabajadores de la Cultura (que este sábado 4 de julio se reunirá por segunda vez) y con una nueva movilización el jueves 25 de junio, a Plaza de Mayo y en Lomas de Zamora, Río Gallegos, Catamarca y Mar del Plata.

Van mas de cien días en los que muchos compañeros no perciben ingresos de ningún tipo. Los espacios culturales independientes están en la cuerda floja, si no han cerrado aún. Las becas y subsidios lanzados por el Estado a través de instituciones como el Instituto Nacional del Teatro no resuelven el problema de fondo, ni garantizan la canasta básica para los trabajadores de la cultura.

Luego de dos horas de debate, y observando las diferencias relativas a la cuarentena en los distintos puntos del territorio, la asamblea de artistas escénicos votó un plan de lucha para exigirle al Estado aún con mas fuerza nuestras demandas.

Llevaremos estas resoluciones a la próxima Asamblea Nacional de Trabajadores de la Cultura para seguir organizándonos en este frente común con fotografxs, audiovisuales, músicxs y técnicxs. Es una decisión política por parte de los gobiernos nacional, provinciales y municipales no destinar presupuesto para los trabajadores de la cultura. Mientras el Frente de Izquierda-Unidad ha presentado un proyecto de ley que abarca las demandas y necesidades de los trabajadores del sector e impulsa un impuesto extraodinario a las plataformas digitales (OTT) para financiarlo, el resto de los funcionarios y bloques políticos se pasan la pelota y no dan respuestas concretas.

A continuación, las resoluciones votadas por la asamblea:

Participar de la segunda Asamblea Nacional de Artistas y Trabajadorx de la Cultura el sábado 4 de Julio.

Lanzar una campaña de apoyo al proyecto de ley de emergencia de los trabajadores de la cultura y artistas presentada por la diputada Romina Del Plá. Llevar esta propuesta a la Asamblea Nacional del sábado para que se amplifique a todo el sector.

Acción en redes para el lunes 13, tuitazo nacional y lanzamiento de un video con las consignas: “110 días sin respuesta” y “$30.000 de compensación salarial para les artistas”, colocando debajo el nombre y lugar de procedencia. El video contendrá breve descripción de las “respuestas” oficiales, y adhesiones de compañeres reconocides del medio.

Efectivizar la creación de una comisión de prensa y redes a la brevedad.

Semana de Mailazo Nacional, a) sobre Cultura Nacional y b) sobre diputados nacionales.

Escribir una declaración de la asamblea explicando la falta de respuestas por parte del Estado ante nuestras demandas y el plan de lucha votado.

Ir preparando la realización de un segundo encuentro virtual “Arrimate al fogón” de artistas escénicos.

Jueves de lucha de los artistas escénicos: acción semanal y permanente. Vivos de Actuemos, con invitados (diferentes roles del quehacer teatral y de la danza, conocidos en sus lugares y en el país) y coordinadores de todo el país.

¡Sigamos con la organización independiente de todos los trabajadores de la cultura! Vamos por la compensación salarial de $30.000, la suspensión del pago de salas y alquileres de espacios culturales independientes, la adjudicación del IFE y la tarjeta alimentaria, la exención del pago del monotributo y el impuesto extraordinario a las OTT.

Contactate con Actuemos en nuestro Instagram , Facebook y/o a [email protected]