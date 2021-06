Artistas escéniques desafían a Larreta

La Asamblea Permanente de Artistas Escéniques resolvió poner en pie un plan de lucha ante las respuestas insatisfactorias del gobierno de la Ciudad a sus reclamos. Difundieron una carta abierta y preparan una acción callejera.

El gobierno de Larreta y su Ministerio de Cultura, a cargo de Enrique Avogadro, no dio una sola solución a los reclamos presentados por los artistas nucleados en esta asamblea, que acompañaron con el respaldo de mil firmas de artistas y trabajadores de las artes escénicas. La imposibilidad de desarrollar la actividad en el marco de la segunda ola de Covid-19 llevó a los artistas a reclamar un subsidio al desempleo y un circuito de streaming con salarios para actores, técnicos y docentes teatrales, para filmar y difundir por plataformas gratuitas al público.

La respuesta del Gobierno de la Ciudad al reclamo de la compensación salarial a trabajadores y artistas escénicos resulta una burla a la inteligencia. Los mismos que reclamaran durante semanas y lograran fallos favorables de la Corte con relación a su autonomía responden que, en materia de subsidios al desempleo, no la tienen; que le correspondería al gobierno nacional. En cuanto a establecer un circuito que nos permita trabajar vía streaming, las dilaciones del gobierno en los avances para su implementación se asemejan a “La espera de Godot”.

Explotación de la miseria

Finalmente, lo que más indigna y duele es que, ante el reclamo por una asistencia inmediata a compañeres que literalmente no tienen para alimentarse, el gobierno reclamó a la asamblea un listado especulando con que “conociendo el medio, no serán tantos”. La realidad es que alrededor de un 15% de los compañeros consultados necesitan esa ayuda. Entregado un padrón de trescientos setenta compañeres, al momento el gobierno no solo no aportó una solución, sino que convirtió la situación en una provocación.

Luego de que Enrique Avogadro en persona se presentara en la entrega de bolsones a la agrupación Artistas Solidarios, y hasta abusara de la actuación cargando cajas, la asamblea recibió la sugerencia del Ministerio de reclamarle a dicha agrupación repartir algo de lo entregado. Rechazamos esta política que busca explotar la miseria como un factor de campaña política, a la vez que pretende aprovecharla para enfrentar reagrupamientos de artistas ente sí.

Redoblar la lucha

La campaña de empadronamiento para recibir la ayuda alimentaria produjo una gran expectativa en todo un sector de artistas escéniques que no encontró en toda la pandemia que su sindicato, la Asociación Argentina de Actores, se ponga de pie en defensa de sus reivindicaciones. La Asamblea Permanente, entonces, emerge como ocurriera con los trabajadores de la salud en Neuquén y tantas otras luchas en el resto del país, como una autoconvocatoria que permite que se canalicen los reclamos urgentes en una lucha frente al Estado.

La Asamblea que votó la publicación de una segunda carta abierta y una acción callejera frente al Ministerio de Cultura de CABA tuvo ese espíritu de lucha y una gran concurrencia. Todas las resoluciones fueron acompañadas por amplísimas mayorías.

Sin embargo, días más tarde un grupo integrante de la Asamblea –tras una extensa carta de quien había manifestado su afinidad ideológica con CFK- decidió abandonar el espacio en el momento en el que crece y se prepara para la lucha. La explicación –en la carta- de que obtener de parte del gobierno de la Ciudad la satisfacción de un reclamo “serviría a los fines de legitimar la campaña de Cambiemos” es absurda, pero en última instancia pretende evitar cualquier lucha contra el gobierno nacional. Esta concepción equivocada que los llevó a un abandono desmoralizado, sin tomar la palabra en la Asamblea, no puede contagiar a quienes votamos masivamente luchar.

Desde la Agrupación Actuemos nos sumamos con todo a la campaña de la Asamblea de Artistas Escéniques por un subsidio de desempleo de 45.000 pesos, por un Circuito de Escena a distancia y por asistencia alimentaria ya.

Read more