CABA: importante concentración de artistas callejeros

Bajo el lema “El arte no pide permiso” se realizó este miércoles 18 de agosto una concentración artística convocada por diversas organizaciones de artistas en la puerta del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires para expresar el rechazo a la resolución 167 del gobierno de la Ciudad.

Con esta resolución el gobierno de Larreta pretende que cada artista tenga que tramitar un permiso para trabajar en cada Comuna, llegando al colmo de tener que pedir hasta 15 permisos para poder realizar su actividad. Lejos del discurso de ¨descentralización¨ lo que buscan es criminalizar e impedir la actividad de miles y miles de artistas que trabajan en diferentes plazas, parques o espacios públicos.

El aumento en la criminalización de lxs artistas se vio este fin de semana en Palermo cuando fueron decomisados los instrumentos de unos músicos que estaban tocando en Plaza Serrano denunciados por “ruidos molestos” y llevado adelante en un procedimiento totalmente irregular donde hasta fueron fraguadas las actas.

Recordemos que con las enormes movilizaciones del 2018 contra la reforma del código contravencional se logró quitar el artículo 86 donde se consignaba que la actividad musical era ruido molesto como pretendía hacer votar el gobierno de Larreta. Evidentemente el gobierno no ceja en su empeño de criminalizar el arte callejero. No solo estamos frente a un gobierno ajustador y represor sino que no ha destinado ningún recurso para lxs artistas y trabajadorxs de la cultura que estamos viviendo uno de nuestros peores momentos laborales y artísticos producto de la pandemia.

Rechazamos esta política represiva y exigimos que se anule la resolución 167.

