Charles Mingus, innovador: a 100 años de su nacimiento

Charles Mingus

“Yo soy tres. Un hombre que permanece siempre en medio, despreocupado, inmóvil, observando, esperando a que le sea permitido expresar lo que ve a los otros dos. El segundo hombre es como un animal asustado que ataca por miedo a ser atacado. Luego está la persona extremadamente cariñosa y amable que admite a la gente en el templo más sagrado de su ser y soporta los insultos y es confiado y firma los contratos sin leerlos y lo enredan para que trabaje barato o por nada y, cuando se da cuenta de lo que le han hecho, siente ganas de matar y de destruirlo todo, incluso a sí mismo”. De “Beneath The Underdog” Charles Mingus.

“Soy un músico perro-mestizo que toca bello, que toca feo que toca adorable, que toca masculino, que toca femenino, -que toca todos los sonidos fuerte, suave- que toca música” Charles Mingus.

Charles Mingus nació en Arizona, EE UU, en una base militar y se crio en Los Ángeles. En su entorno familiar se escuchaba la música de la iglesia, en forma preponderante. Pero pronto comenzó a escuchar jazz, a Duke Ellington, en la radio de su padre. Estudió piano, cello y trombón y en su adolescencia estudió contrabajo con Red Callender y luego con Herman Rheinshagen, de la Filarmónica de Nueva York, y composición. En esa época compuso varias obras, entre música académica y jazz que recién fueron grabadas en los años 60.

Sus primeros trabajos fueron con Kid Ory, Lee Young, Louis Armstrong (1942), Lionel Hampton (1947-48), acompañando a artistas de Rythm and Blues. Empezó a ser reconocido en el grupo del vibrafonista Red Norvo y después marchó a New York donde comenzó con Bill Taylor, Art Tatum y Stan Getz hacia los años 50.

En 1952 fundó junto con Max Roach el sello Debut, para que grabasen los músicos jóvenes. En 1953, se presentó en el Massey Hall en Toronto junto con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell y Max Roach, siendo un hito del Be-bop que es grabado por este sello.

Estableció una cooperativa, como un taller de jazz, el Jazz Workshop, con el objeto de impulsar las composiciones, dentro del be-bop, cool y la tercera corriente (acercamiento entre el jazz y la música académica contemporánea). También explorar estos estilos, desarrollarlos y trabajar la improvisación. Pasaron por ahí Pepper Adams, John Handy, Charles Mc Pherson, entre otros, siendo un germen del free-jazz.

Con la edición de “Phitecantropus Erectus” (1956) junto con los destacados Mal Waldron, Jackie Mc Lean, Joe Montrose, es reconocido como compositor y líder. Una obra enraizada en el blues, la música académica y la música religiosa, una obra conceptual donde toma partido por su identidad de negro y explotado. A partir de ahí se suceden sus más importantes trabajos y grabaciones para los sellos Candid, Impulse, Columbia: “The Clown” (1957) y en 1959 graba “Mingus Ah Um” junto a los músicos del taller de jazz siendo uno de sus álbumes más aclamados. Su tema “Goodbye Pork Pie Hat” pasó a ser un estándar dentro del jazz.

Town Hall concert (1962) fue un disco con no muy buena critica en esa época, que se dio en un entorno caótico, pero que tiene una excelencia en arreglos, composición y ejecución.

“The Black Saint and the Sinner Lady” (1963) -su mejor obra- es un trabajo de orquestación valioso para big band concebido como ballet donde se destaca por su innovación. En ese mismo año grabó “Mingus plays Piano”(solo piano con algunas piezas improvisadas), pero subtitulado: “spontaneous compositions and improvisations”. Mingus trabajó con ensambles pequeños hasta big bands, siendo importante su asociación con Eric Dolphy.

Fundó junto con Max Roach la Jazz Artistis Guild una asociación para que los músicos tuvieran más control sobre sus trabajos y formularan sus propias reglas, compitiendo con festivales como el de Newport, con independencia de agentes y empresarios. Buscó lo artístico por sobre el éxito comercial, pero siendo un músico consagrado. En un documental sobre su vida -que incluye sus conciertos y poemas- se registra el momento en que junto con su familia eran desalojados del departamento que alquilaban en Nueva York (1966). Los problemas económicos influyeron en su estado de ánimo y recién volvió a la escena unos años después.

En 1971 grabó “Let My Children Hear Music”, con una sonoridad muy especial dentro de la big band, tras la cual volvió a obtener el reconocimiento del público. Y luego con “Cumbia and Jazz Fusión” siguió innovando a partir de la música colombiana.

Mingus se comprometió en la lucha de los afronorteamericanos por sus derechos: grabó en 1960 “Fables of Faubus”, cuya letra fue censurada por el sello discográfico, pero un año después logró registrar. Esta se refiere a la orden que dio el gobernador de Arkansas, Orval Faubus, a la guardia nacional de impedir el acceso de estudiantes afronorteamericanos a la escuela Little Rock Center. La resistencia logró que los estudiantes pudieran entrar a la escuela. Las leyes discriminatorias hacia los negros y los no blancos, que implicaban la segregación en los espacios públicos, colectivos, hospitales, escuelas, se llamaban Jim Crow y estaban sin efecto por la organización y lucha de la población negra.

Toda su música está basada en sus raíces negras, es versátil y desapegada de formas preestablecidas. Se pueden escuchar todas las fases del jazz desde lo primitivo a la vanguardia, la exploración de músicas de otros lugares e influencias de lenguajes contemporáneos y están borradas las fronteras entre compositor y arreglador. A la par de su talento, se le reconoce su carácter a veces agresivo o intimidante con músicos y público.

A fines del 77 se le diagnosticó esclerosis y no pudo tocar más el contrabajo. Continuó liderando sesiones de grabación aun limitado en una silla de ruedas. El último trabajo que realizó fue con Joni Mitchell, quien agregó letras a sus composiciones. Su autobiografía “Beneath the underdog” describe la hostilidad de la sociedad norteamericana, el racismo que le tocó vivir y las condiciones de explotado.

Fables of faubus

“¡Oh, Señor, no dejes que nos disparen! ¡Oh, Señor, no dejes que nos apuñalen! ¡Oh, Señor, no más esvásticas! ¡Oh, Señor, no más Ku Klux Klan! (…) ¡Gobernador Faubus! ¿Por qué está tan enfermo y es tan ridículo? No permitirá escuelas integradas. ¡Entonces es un tonto! ¡Abucheo! ¡Supremistas fascistas nazis! ¡Abucheo! (…) ¿Por qué están tan enfermos y son tan ridículos? Dos, cuatro, seis, ocho: Te lavan el cerebro y te enseñan a odiar”