Contenido social y político en “Welcome 2 America”, el disco póstumo de Prince

Las obras póstumas a la muerte de un artista por lo general valen más por lo nostálgico que por su producción en sí. Los famosos demos encontrados en alguna habitación, sumado a la idea de exprimir a más no poder el talento del artista que ya no está, casi siempre arroja resultados pocos disfrutables por fuera del ambiente de los fanáticos de tal o cual autor. Por lo general son obras que pasan por un alto proceso de producción, por parte de la industria de la música, que nos deja un producto final algo carente de la esencia del artista como así también nada que se distinga de su obra en sí.

Welcome 2 América es una gran excepción, pocas veces existe una obra póstuma de esta talla, llegando a tal nivel de postularse como unos de los mejores discos de Prince, compitiendo con obras como Sign o’ Times o Purple Rain. Encontrado en el famoso ‘The Vault’ de Prince, esa bóveda del artista que alberga más de 8 mil canciones que por alguna razón decidió custodiar bajo seguridad, Welcome 2 América es un disco en el que el artista había trabajado por el año 2010 y que no fue publicado en su momento por razonas aún no muy claras, pero el motivo pareciera tener relación con la ya desconfianza que él mismo tenía de los grandes sellos discográficos.

Esta nueva obra, además del agregado nostálgico por ser una obra póstuma, viene repleta de una gran calidad artística atravesada de una gran madurez por parte de Prince, palpando esto ultimo ya sea en la buena elección de músicos como en el contenido social del que vienen cargadas las letras del disco. El racismo, la explotación, la desinformación, la celebridad, la fe y el capitalismo son abordados de una manera crítica por parte del artista en canciones como Running Game (Son of a Slave Master) o 1010 (Rin tin tin) quienes son parte de las 12 canciones que componen esta obra y que hablan de la falta de información y la discriminación, problemas totalmente vigentes no solo en EE.UU.

Una obra cargada de groove y ritmo, con una buena impronta instrumental que da paso a la lírica de Prince harían de este un disco muy especial, pero el hecho de que desde el 2010 un artista de la talla de Prince aborde temas tan sentidos hacen de esta obra un disco fundamental. Hace más de 10 años atrás, artistas como Prince veían como se profundizaban cada vez más las enormes desigualdades en el mundo y decidieron alejarse del mainstream para poner su voz y su talento como aporte para ponerle fin a las miserias que aún existen. Con la salida de este disco el legado del genio de Minneapolis sigue totalmente vigente y también nos ofrece un elemento más para seguir expresando, de diversas maneras, la lucha contra la opresión en el mundo.

