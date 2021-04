“Dos completos desconocidos”: la brutalidad policial y el asesinato de George Floyd

El cortometraje Dos completos desconocidos de Travon Free y Martín Desmond Roe, inspirado en el asesinato de George Floyd, fue galardonado en los Oscar y nos muestra el miedo recurrente de ser afroamericano ante los atropellos y abusos policiales constantes.

La obra toma el nombre de un fragmento de la canción “Changes” de Tupac Shakur, que habla sobre la violencia del aparato represivo en los barrios. El guion del corto fue escrito al calor de la rebelión norteamericana, habiendo pasado solo dos meses del asesinato de George Floyd.

Dos completos desconocidos es protagonizada por el rapero Joey Badass, quien hace de Carter, un diseñador gráfico que luego de un encuentro sexual con una mujer pretende volver a su casa para alimentar a su perro. Hasta ese momento nos encontramos con lo que pareciera ser una comedia romántica, pero todo eso cambia cuando el personaje principal sale a la calle y es increpado por un policía que lo para sin razón y lo asesina. Este asesinato es uno de los momentos más fuertes de la obra ya que es prácticamente una recreación del asesinato de George Floyd. De esta forma vemos como Carter es brutalmente asesinado mientras dice “i can’t breathe” (no puedo respirar), la misma frase dicha por Floyd repetidamente en el suelo, mientras el oficial Derek Chauvin le aplicaba una llave de estrangulamiento.

A partir del asesinato de Carter, los directores nos proponen ingresar en un loop temporal donde el protagonista siempre se despertará de una pesadilla con el mismo desenlace. Mediante este recurso metafórico se nos muestra cómo es ser afroamericano en Estados Unidos, donde hagas lo que hagas siempre podés terminar siendo asesinado por la policía. Es así que en el cortometraje el protagonista intenta evitar ser asesinado cambiando constantemente sus acciones pero todas son en vano, incluido el diálogo con el policía. Es esto último uno de los puntos más interesantes del cortometraje, porque aunque pareciera que en un momento dicho diálogo se nos presenta como la mejor solución, el policía igual termina asesinando a Carter. En los créditos finales, aparecen los nombres de todxs lxs asesinados por parte del aparato represivo.

El uso de la música es un aspecto sutil e interesante también en la obra. Previo al asesinato del protagonista escuchamos la canción que él mismo puso al salir del edificio. La canción en cuestión es “The way it is” de Bruce Hornsby and The Range, que fue sampleada por Tupac en “Changes”, la canción que pone el título a este cortometraje. Pero la canción original nos habla también del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos durante la década del 60 y llama a ir más lejos para que realmente hayan cambios.

El director Travon Free, en una entrevista con The Guardian, dijo sobre el cortometraje: “te coloco en el lugar del protagonista durante media hora para que entiendas lo que es ser uno de nosotros las 24 horas del día”.

Dos completos desconocidos deja en evidencia la sistemática brutalidad policial en Estados Unidos, que por cierto no se circunscribe a las minorías, sino que se dirige contra todos los oprimidos. El brazo armado del Estado busca mantener a raya a la población para afianzar la dominación del imperialismo, en el país y en el exterior.