Hip Hop: Wolf lleva el chubutazo a las batallas de Freestyle

El miércoles 29 de diciembre se realizó la segunda jornada de la Liga Profesional de Freestyle en el estadio Obras de Buenos Aires. Participaron los raperos Tata, Stuart, Papo, entre otros, pero fue Wolf quien sorprendió en su minuto de presentación. El experimentado freestyler no solo utilizó su tiempo para soltar algunas rimas contra su rival de esa jornada (Barba Roja) si no que se expresó también contra el uso de pirotecnia y contra la megaminería.

Su apoyo al pueblo de Chubut decidió hacerlo a capella luego que le avisaran que tenía tiempo para otra rima. Wolf le pidió a Dj Zone que pare el beat para decir: “Esto es algo importante y no lo digo rimando. La gente de Chubut está peleando en contra de la megaminería, loco. No destruyan más los paisajes naturales que hacen grande a nuestro país. No a la megaminería”. Para rematar además expresó: “Y lo digo sin rimar porque no quiero un minuto viral, quiero un mensaje que se entienda”.

El mensaje de Wolf fue bien recibido por el público y los propios competidores durante la jornada pero también por otros raperos en redes sociales. No es la primera vez que las luchas populares se expresan en las batallas de Freestyle, tal como sucedió con el debate del aborto legal o la aparición con vida de Santiago Maldonado en las batallas de Red Bull.

El apoyo de Wolf a la lucha contra la megaminería al igual que otros artistas se da en el mismo momento en el que el gobierno de Arcioni intenta criminalizar la protesta mediante detenciones arbitrarias en Trelew. La música otra vez hace eco de la realidad social y del triunfo del pueblo de Chubut que con los métodos de la clase obrera frenó la zonificación minera.

