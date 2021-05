Murió de Covid-19 Luis Biasotto

La repentina muerte del artista Luis Biasotto por coronavirus impactó fuertemente en la escena local. El bailarín, actor y director falleció a los 49 años en Córdoba, su provincia natal, donde se encontraba viviendo con su pareja Gabriela Gobbi, mientras esperaban el nacimiento de su hijo.

Luis fundó el Grupo Krapp junto con Luciana Acuña en 1998, un colectivo que marcó la escena contemporánea en la argentina, junto a Gabriel Almendros, Edgardo Castro y Fernando Tur. El primer trabajo que hicieron se llamó “No me besabas”. Con el segundo, “Mendiolaza”, se dieron a conocer no solo en la escena argentina sino también a nivel mundial. El grupo se sostuvo a lo largo de los años y crearon juntos: “Nocau técnico”, “Olympica”, “A dónde van los muertos”, “lado A y B”, “El futuro de los hipopótamos” y “Rubios”. Obras que fueron estrenadas en teatros de la escena alternativa, en el Teatro Colón y en el Cultural San Martín.

Conformaron un quinteto poderoso escénicamente, que creció y sumó integrantes y colaboradores. Entre trabajos gestados por el grupo o en los distintos roles que Luis Biasotto ocupó durante todos estos años trabajó junto a Agustina Sario, Alejo Moguillansky, Marina Tirantte, Mariano Pensotti, Lola Arias, Rafael Spregelburd, José María Muscari, Gustavo Lesgart, Carmen Baliero, Mariano Llinás, Mauricio Kartun, Matthieu Pertpoint, Gabriel Chowjnik, entre otros.

Además de su desarrollo con Krapp Luis Biasotto trabajó como director en: “Laura, “Mr. Bunque”, “Bajo, feo y madera”, “Cuando se machuca el cerdo”, “Trampa para fantasmas”, “Yo.Soy.Ella”, “Cosas que pasan” y “África”, por la que fue premiado en el festival suizo Zürcher Theater Spektakels. En una entrevista realizada por María José Lavandera para la revista Revol Luis comentaba sus reflexiones sobre esta última obra : “Acá sería como el borde. Son los espectáculos que no pertenecen ni al teatro, ni a la danza, sino que caminan entre medio. Son esos espacios ‘entre’. En algún sentido, ‘África’ y toda mi búsqueda tiene que ver con eso ahora; mañana, quizás sea más o menos radical, o sea algo muy convencional”.

Luis comenzó su amplia formación en la Universidad de Córdoba y realizó un máster en España. Se graduó como licenciado en Artes Escénicas. Se perfeccionó en dramaturgia, teatro y danza. Entre sus docentes se encuentran Ricardo Bartís, Alejandro Tantanián, Rafael Spregelbur, Gustavo Legart, Roxana Grinstein, Gilles Jobis y Giuseppe Ferrara. Se desempeñó como docente de composición coreográfica en la Universidad Nacional de las Artes, junto a Luciana Acuña.

En un reportaje con Alejandro Cruz para La Nación, decía: “No me gusta que me digan bailarín, tampoco actor, porque no me siento actor, no lo soy. Acá, en ‘Cosas que pasan’, todos asumimos roles, somos nosotros mismos en escena y somos los utileros. Yo, en verdad, me siento más en el campo de la dirección, pero no sé… ¿un bailactor?”. Luis se preguntaba sobre su propia búsqueda, irónico, sin necesidad de dar respuestas, de poner categorías a su trabajo. Esa búsqueda incesante lo llevó a abrir camino en la escena contemporánea, lo transformó en un mago, o en un titán, como lo recuerdan sus compañeros más cercanos. Un artista que con su irreverencia, su impunidad, su búsqueda, marcó a toda una generación.

Luciana Acuña, su compañera del Grupo Kapp, lo despedía en sus redes con estas palabras “(…)pura búsqueda de lo insólito y lo extremo. Luis se movía con comodidad en el abismo. El vacío, fuera de darle pánico, le daba tranquilidad. Un ser valiente, por naturaleza. Un héroe contemporáneo salido de un cómic de Marvel (…)” . La noticia de su muerte impactó generando profunda tristeza, un golpe muy duro para la escena local.

Hasta siempre Titán.

Este domingo 23 se realizará una proyección especial de “El loro y el cisne” de Alejo Moguillansky, película en la que formó parte Luis. Estará disponible por 24 hs en la página Vivamos Cultura de la Ciudad.

Read more