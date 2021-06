Paulo Londra y la libertad de creación

Paulo Londra es uno de los traperos más famosos de la Argentina y Latinoamérica que supo ser el artista argentino más escuchado en Spotify durante el 2018 y 2019. Incluso en mayo de 2021, según el sitio web “Kworb”, Paulo Londra aún se encontraba en el top 10 de ganancias de Spotify. La canción “Adan y Eva” tiene 600 millones de reproducciones, lo que significa 3 millones de dólares de ganancias según lo que paga Spotify por cada reproducción, US$ 0.0049.

Sin embargo, desde el año pasado Paulo Londra no saca material nuevo ni da shows en vivo. Esto no es por decisión propia, sino por un problema legal con el productor Ovy On The Drums y el empresario Kristoman del sello discográfico Big Ligas. En mayo del año pasado el artista a través de un comunicado de prensa anunció que se desvinculaba del sello discográfico debido a los engaños por parte del productor y el empresario y la consecuente falta de libertad creativa. El contrato al cual fue obligado a firmar el artista incluía una cláusula por la cual les entregaba todos los derechos de las canciones, la música y la voz hasta 2025. Según lo expresado por Paulo Londra en su comunicado: “Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban. Pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”.

Estos tratos por parte de Big Ligas también se daban en el plano artístico. En el mismo comunicado Paulo Londra dice: “Siempre querían aparecer en los videos, siempre me decían que decir, yo no podía decidir nada. Ellos se ponían delante mío y recibían todo de otros artistas, otras propuestas y a mí nada me llegaba ni me enteraba o solo me enteraba lo que ellos querían, fue muy frustrante”. Debido al contrato, los productores cobraron gran parte de las ganancias de la canción “Nothing on you” con el famoso cantante Ed Sheeran, donde incluso aparecen como coautores de la misma aun cuando no trabajaron en la melodía.

Big Ligas no solo contaba con Paulo Londra en el sello discográfico, sino que también trabaja con artistas reconocidos como Karol G, Tini, Lenny Tavarez, entre otros. Los números de ganancias de la canción “Adán y Eva” son más que elocuentes para mostrar que lo que impera en esta situación es el trato de los músicos y sus creaciones como mera mercancía. Incluso en estos días, el propio Mono de Kapanga salió a contar cómo fue la firma de su primer contrato discográfico con EMI. En un programa televisivo comentó sobre las míseras regalías que recibían y como “EMI tenía todos los derechos fonográficos en todos los formatos de ese momento o los formatos existentes en el futuro”.

Toda la situación de Paulo Londra generó un movimiento en redes sociales bajo el hashtag #FreePaulo que fue tendencia en Twitter. En apoyo al artista se sumaron artistas del rap y el trap como Duki, Cazzu, Bizarrap, J Balvin, Nicki Nicole y otros por fuera del mundo de la música urbana como Abel Pintos, Soledad Pastorutti o el jugador de la NBA Facundo Campazzo.

A contramano del apoyo de los artistas el Sindicato Argentino de Músicos (Sadem) solo se limitó a hacer un posteo en Facebook que dice: “No firmes contratos que se quedan con tus derechos”. De esta forma el Sindicato que debería ser una herramienta de lucha y organización de las y los artistas carga la responsabilidad sobre los propios músicos y nada dice de los grandes negociados de productores y discográficas.

El caso de Paulo Londra es un ejemplo de cómo la música bajo el régimen capitalista es una industria más que busca el mayor lucro de las creaciones artísticas en detrimento de la libertad creativa. Lxs músicxs tenemos que organizarnos para recuperar nuestro sindicato (Sadem), para avanzar en nuestras reivindicaciones y organizarnos junto a la clase obrera para crear una sociedad bajo nuevas bases sociales.

Si bien Paulo Londra ya ha mencionado en varias oportunidades que la situación contractual con Big Ligas está a punto de destrabarse, lo cierto es que aún no hay novedades de próximos lanzamientos de quien fuera uno de los artistas más escuchados de la argentina entre 2018 y 2019.

