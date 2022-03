Residente homenajea la rebelión latinoamericana

El rapero boricua estrenó el single “This is not America”.

“América no es solo USA papá”.

Residente estrenó el jueves 17 de marzo en Youtube y las plataformas de streaming la canción “This is not America” junto al dúo Ibeyi. El título parafrasea la canción “This is America” de Childish Gambino, que reflejaba la problemática de ser afroamericano en Estados Unidos, el racismo y la brutalidad policial. Tal cómo dijo Residente en una entrevista a Amazon Music, la canción surgió cómo respuesta a la idea de que América es solo Estados Unidos. En ese sentido es que en la canción rapea: “América no es solo USA papá, esto es desde Tierra del fuego hasta Canadá.”.

La letra de la canción, y particularmente el videoclip, constantemente hacen referencia al proceso de rebeliones latinoamericanas de los últimos años. Desde el comienzo del clip podemos ver a la policía reprimiendo movilizaciones populares con la presencia de banderas de Colombia, Brasil y Puerto Rico.

También está presente la reivindicación de los pueblos originarios en rimas como : “Estamos dentro del menú, Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú”, o en “se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los Mayas. Con La Valdivia Precolombina, desde hace tiempo este continente camina”. Esto también se puede observar en el videoclip cuando unos niños representan a los diferentes pueblos originarios de Latinoamérica, o el plano en el que vemos recreado el intento de desmembramiento de Tupac Amaru.

Residente también incluye en su nueva canción la historia de dictaduras en Latinoamérica con la recreación en su videclip del secuestro y asesinato de Víctor Jara en el Estadio Nacional de Chile, o la presencia de militares que posan arriba de cadáveres y recién fusilados.

En sus rimas también se dejan al descubierto los problemas económicos y sociales que sufrimos día a día, y hasta nombra el 2001 y el Argentinazo: “el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles las invasiones, los emigrantes sin papeles, cinco presidentes en once días”. Todo esto acompañado de imágenes de protestas, emigrantes y pandillas.

Es evidente que la realidad social repercute en la música. En este caso Residente optó por reflejar la realidad de América en su totalidad, que durante los últimos años se vio signada por rebeliones en Estados Unidos, Chile, Puerto Rico y Colombia. En Argentina no está exenta de este proceso, especialmente ante el acuerdo del gobierno con el FMI y el ajuste al pueblo trabajador. Está latente la rebelión.