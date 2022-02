Super Bowl: el “Black lives matter” se hizo presente

El domingo 13 de febrero se realizó la 56° edición del Super Bowl, el famoso espectáculo deportivo de la NFL (Liga de Fútbol Americano) disputado entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals en Inglewood, California.

El evento deportivo es uno de los más vistos en Estados Unidos y de mayor recaudación en publicidad. Este año el segundo de publicidad costó 216.000 dólares, con 42 minutos de publicidad disponible, y la entrada más barata costaba 4.249 dólares, o la opción de 800 dólares para ver solo el show musical. Es que el Super Bowl no solo acapara las miradas por ser la final del fútbol americano sino también por sus shows de entretiempo, y este año el espacio fue por primera vez íntegramente para el hip hop.

En el show de entretiempo se presentaron los raperos más famosos de la década del 90 y comienzos del 2000. El productor y rapero Dr Dre y los raperos Snoop Dogg, 50 Cent, Kendrick Lamar, la cantante de R&B Mary J Blige y el músico Anderson Paak.

Es conocido que los músicos que actúan en el entretiempo del Super Bowl cobran cifras irrisorias o gratis por ser esto un “vehículo promocional” por el nivel de exposición del show. Esta vez el propio Dr Dre pagó el mismo 7 millones de dólares para llevar adelante la presentación y hasta denunció censura del show por parte de la organización de la NFL. La Liga de Fútbol Americano pretendía que los músicos no hicieran referencia alguna a los problemas raciales y la brutalidad policial. Por eso instaron a Dr Dre a no rapear la frase “aún no queremos a la policía” de la canción Still Dre, al igual que prohibieron a Snoop Dogg usar cualquier vestimenta que referencie a las pandillas de Los Ángeles y a Eminem arrodillarse en medio de su presentación.

Todos estos intentos de censura fueron rechazados por los músicos y el gesto de Eminem tuvo una gran repercusión mundial. Es que arrodillarse estuvo prohibido por la NFL luego de que el deportista Kaepernick lo hiciera en 2016 como método de protesta contra la brutalidad policial y la violencia racial. Este hecho fue sancionado por la NFL y por su equipo los San Francisco 49ers que decidieron echarlo. Esto generó la solidaridad de otros deportistas que repitieron el mismo gesto y luego la propia Liga de Fútbol Americano tuvo que permitir hacerlo en el 2020 en medio de las protestas por el asesinato de George Floyd.

El gesto de Eminem no es el primero que realiza en apoyo a Kaepernick ya que en el 2017 durante la entrega de premios BET de Hip Hop realizó un Freestyle contra Donald Trump y en apoyo al jugador de los 49ers. En ese mismo año también le dedicó unas frases a Kaepernick en su canción “Untouchable”.

Como vemos, los músicos al igual que en otras oportunidades expresan las luchas populares en sus presentaciones y el show deportivo más importante de Estados Unidos no estuvo exento de eso.

