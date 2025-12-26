De guerras, genocidios y levantamientos populares, un repaso del mundo en 2025

El año llegará a su fin con un mundo azotado por el aumento del belicismo, la guerra comercial, el recrudecimiento de las desigualdades sociales, crisis políticas y otros factores convulsivos que son el resultado de las contradicciones de la sociedad capitalista. Pero también por una creciente intervención de los trabajadores, por los motivos más diversos: contra el genocidio sionista en Gaza, las reformas laborales que intentan implementar los capitalistas de la mano de sus gobiernos, el armamentismo imperialista o por distintos reclamos sindicales y sociales. Desde Prensa Obrera hemos abordado estos procesos desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora, realizando aportes a fin de contribuir a llevar su causa hacia la victoria. A continuación, repasaremos algunos de los momentos políticos internacionales más importantes de 2025.

El genocidio sionista en Gaza y la lucha del pueblo palestino

En octubre de 2023, el Estado de Israel desató un infierno en la Franja de Gaza, llevando adelante los crímenes más aberrantes contra el pueblo palestino con bombardeos sistemáticos, disparos a la cabeza de niños, uso de fósforo blanco, entre otras barbaridades. Al día de hoy son más de 70.000 los muertos y más de 171.000 los heridos. El régimen sionista ha bloqueado el ingreso de alimentos, combustible y medicinas, provocando una hambruna y la proliferación de enfermedades como la polio, la hepatitis y la meningitis. Una verdadera política de exterminio, que incluyó el bombardeo de otros países como Siria, Líbano e Irán. Para esto, Israel contó con el apoyo de Estados Unidos, que hasta tiró bombas contra las instalaciones nucleares del régimen de Teherán.

Con todo, las organizaciones de lucha palestinas y el pueblo resistieron, ganándose el apoyo de amplias masas en todo el mundo. Este año hubo importantes movilizaciones en varios países, incluido el nuestro, y movidas de lucha importantes como la Marcha Global por Gaza y el viaje de la flotilla Sumud, que intentaron quebrar el bloqueo israelí y permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja; o acciones como la huelga general en Italia en apoyo al pueblo palestino o el bloqueo de los portuarios de Grecia a la carga militar con destino a Israel. Esto ha llevado a muchos gobiernos a maniobrar, por ejemplo reconociendo a un supuesto Estado palestino.

En este contexto se ha llegado a un alto al fuego, mediado por Trump, que presentó además un plan colonial para imponer un régimen títere en Gaza y desarmar a la resistencia palestina en beneficio de los intereses del sionismo y del imperialismo norteamericano. En definitiva, el régimen sionista es un pivote de la opresión y la explotación imperialista en Medio Oriente. El acuerdo está siendo violado por Israel, que prosigue con su política de asesinatos, hambruna y demoliciones.

Los gobiernos capitalistas del mundo son cómplices del sionismo terrorista y genocida. Los únicos aliados del pueblo palestino son los trabajadores.

Trump, MAGA y la guerra comercial

El 2 de abril de este año, en el jardín de rosas de la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva con la que lanzó una guerra arancelaria internacional. El magnate llamó a ese acontecimiento “El Día de la Liberación”. El eje de su ataque ha sido China, con la que mantuvo una escalada de aranceles recíprocos que superaron el 100%. Esta política produjo un cimbronazo en la economía mundial, incluso en la norteamericana, ya que avivó sus tendencias recesivas. En el medio, el magnate ha ido sellando acuerdos comerciales recíprocos con distintos países, en su propio beneficio. Sin embargo, ante la escalada de la crisis, el magnate debió pactar una tregua con Xi Jinping.

La guerra comercial es uno de los instrumentos que tiene Estados Unidos para intentar revertir su declive como potencia dominante. Además, está en curso una carrera armamentista que incluye el reforzamiento de los pertrechos atómicos. Esto se vio en la cumbre de la OTAN, en julio, donde los socios se comprometieron a incrementar el gasto en el área de defensa hasta el 5% del PBI. Claro que, para llegar a esos números, deberán proceder a recortar salarios y ajustar presupuestos como los de salud y educación, como se puso de manifiesto en una movilización en Italia que rechazó el rearme imperialista; también ha habido protestas en Alemania contra la reintroducción del servicio militar.

Y esas tendencias a la guerra bélica ya se manifiestan. No solo en el Medio Oriente o en Ucrania, sino que se han visto recientemente con los choques entre Japón y China, un revival del conflicto entre India y Pakistán, entre otros. Con respecto a Ucrania, la guerra que comenzó en 2022 continúa. Y Trump ha tenido choques con los europeos porque intentó llegar a un acuerdo con Rusia a espaldas de ellos y del gobierno de Zelenski, lo que se sumó a los desatados a raíz de la aplicación de aranceles.

Los capitalistas están dispuestos a ir a una disputa a muerte por el copamiento de los mercados como vía para recomponer su tasa de beneficio, cuyo descenso es, en última instancia, lo que está detrás de la crisis.

Agresión militar contra Venezuela

Trump puso en marcha una nueva Doctrina Monroe. América Latina y el Caribe serán el eje de intervención del imperialismo norteamericano, según la nueva Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Ejecutivo republicano. En este marco, ha hecho un despliegue militar en el Caribe con el objetivo de desplazar a Nicolás Maduro del poder e instaurar un régimen títere. Ya ha asesinado a más de 100 personas en estos ataques, verdaderas ejecuciones sumarias. Asimismo, inició un bloqueo contra los buques petroleros venezolanos, luego de incautar el barco The Skipper. Todo lo hace en nombre de una supuesta lucha contra el narcotráfico: derribó lanchas sosteniendo –sin ninguna prueba– que transportaban narcóticos y acusa –sin ninguna prueba– a Maduro de liderar un cartel narco.

Como parte de la Estrategia, reafirmó el uso de aranceles como arma de coerción política y su intento por condicionar los procesos políticos de los países de la región. Esto se vio en Argentina, donde amenazó con protagonizar una huida de capitales si Milei no ganaba las elecciones, y en Honduras, donde logró imponer en las últimas elecciones al candidato Nasry Asfura. Además, Estados Unidos se propone ir hacia nuevos acuerdos en materia de defensa: ya firmó convenios con Ecuador, Paraguay y Perú, y reforzó su presencia militar en El Salvador, Panamá y República Dominicana.

Trump busca contrarrestar la influencia de China y los capitales europeos, promoviendo la penetración del capital yanqui. Venezuela, por ejemplo, tiene una de las mayores reservas petroleras del mundo y es un país rico en tierras raras. El creciente injerencismo de Estados Unidos es un capítulo más de la tendencia del imperialismo a llevar a la humanidad a una nueva guerra mundial.

Generación Z

Otro importante momento de la política internacional en 2025 fue la irrupción de la Generación Z, un movimiento de jóvenes que lucha contra la corrupción gubernamental y el deterioro de las condiciones de vida y la falta de perspectivas bajo el capitalismo. Ha protagonizado protestas en Asia (Indonesia, Nepal, Timor Oriental, Filipinas), África (Madagascar, Marruecos) y América Latina (Perú, Paraguay).

El caso nepalí fue el más radicalizado: allí se desató una rebelión popular que terminó derribando a un gobierno de coalición entre el Partido Comunista Marxista Leninista Unificado y el Congreso Nacional Nepalí. La prohibición de las redes sociales, que privó a la población de comunicarse con parientes en el extranjero, fue el detonante. Pero rápidamente los movilizados impugnaron al régimen en su conjunto, protestando contra la desocupación, la restricción a las libertades democráticas y la corrupción. Vencieron la represión policial y el despliegue del Ejército, ocuparon instituciones gubernamentales y lincharon a algunos funcionarios –el ministro de Finanzas fue arrojado a un río. El proceso, con todo, terminó con la intervención de los militares para organizar una transición política.

En Timor Oriental, uno de los países más pobres del sudeste asiático, los jóvenes salieron a las calles contra el plan del gobierno de adquirir vehículos de lujo para los legisladores. En Indonesia, las movilizaciones de la juventud se desataron tras la propuesta de eliminación de la asistencia social hecha por el presidente Subianto; en ellas también se rechazaron los privilegios de los políticos burgueses y la violencia policial. En ese país hubo un estallido social. En Madagascar, la juventud protagonizó una rebelión que se originó por los prolongados cortes de agua y luz; el presidente Andry Rajoelina huyó y los militares terminaron por tomar el poder. Aunque más pequeños, estos movimientos de lucha en Paraguay rechazaron el entrelazamiento entre los grandes partidos y el narco, y en Perú los ataques contra el sistema jubilatorio, la inseguridad y la represión gubernamental.

También ha habido protestas con fuerte participación juvenil en Francia y en Serbia.

Protestas contra las reformas laborales

Los capitalistas se han embarcado en todo el mundo en una ofensiva contra las masas trabajadoras. En algunos países, sus gobiernos han impulsado reformas laborales que suponen un retroceso en materia de derechos, a menudo acompañadas de ataques contra los sistemas jubilatorios. Por ejemplo, en Grecia, el gobierno de Mitsotakis impulsó este año una reforma para elevar la jornada a 13 horas, que incluye además la flexibilización y el abaratamiento de la mano de obra.

Los trabajadores griegos fueron a una huelga general en repudio a la política del gobierno. En Portugal hubo paro contra la reforma que promueve el primer ministro Luis Montenegro, que facilita y extiende la contratación precaria, establece el banco de horas y habilita jornadas de hasta 10 horas sin pago de horas extra, y restringe el derecho a huelga. Cualquier parecido con la política que impulsa Milei en Argentina es pura coincidencia.

