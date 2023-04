Derecho-UBA: vamos todxs a la asamblea estudiantil a rechazar la reforma del estatuto del centro

Después de años, el centro de estudiantes conducido por la Franja Morada y la Nuevo Derecho, vuelve a convocar una asamblea en la Facultad de Derecho de la UBA. Lo que debería ser un hecho positivo, como es la realización de una asamblea estudiantil, es en realidad un intento por parte de las agrupaciones de Juntos por el Cambio de reformar el estatuto del centro para que haya elecciones cada dos años, pegadas a las de consejo directivo.

La asamblea no está convocada para debatir y resolver acciones sobre los problemas que aquejan a lxs estudiantes y trabajadores de la facultad. El único interés de la conducción es reformar el estatuto, con el objetivo de colocar las elecciones estudiantiles bajo la auditoría de las autoridades, sacándonos la posibilidad de votar todos los años y avanzando sobre la independencia de nuestro centro. Además, de esta manera se perpetúan durante dos años en sus cargos.

Esta modificación parte por la reforma del estatuto de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba) que busca avanzar con esta perspectiva en todas las facultades de la UBA. Dicha modificación fue impulsada por Franja morada/Nuevo espacio y defendida por algunos sectores del peronismo.

¿Qué pasa en Derecho?

La universidad está golpeada por el recorte presupuestario del gobierno nacional y de las gestiones radicales y peronistas. El presupuesto impulsado por Alberto Fernández recorta un 15% los fondos destinados a las universidades, tomando como parámetro una inflación proyectada del 60%, lo cual ya de por sí implica un recorte, pero la cuestión se agrava porque de por sí ninguna medición proyecta esa cifra como la real. Solo con ver los últimos índices de precios al consumidor (IPC), la inflación acumulada de 21,6% en lo que va de 2023 y la superación de los 100 puntos en la interanual de marzo 2022 a marzo de este año. Queda claro que el recorte es mucho mayor.

En Derecho el ajuste impacta de manera directa en nuestra cursada y en las condiciones laborales de lxs trabajadorxs docentes y no docentes. No se abren comisiones ya que no contratan docentes, lo cual hace que tengamos una oferta de cursos escasa. Los montos de las becas no cubren los elevados costos de los apuntes, ni hablar del transporte que aumenta todos los meses.

Pese a que nuestra facultad genera muchos recursos propios, a través de concesiones a bares (por ejemplo La Barra), editoriales, fotocopiadoras, alquiler de espacios para todo tipo de eventos, convenios con empresas como el banco Santander y Galicia, y los posgrados que implican la privatización del contenido de nuestra carrera, queda en evidencia que las autoridades de la Franja Morada y Nuevo Derecho no destinan un peso a mejorar las condiciones de cursada.

Pero los problemas no son exclusivos del claustro estudiantil. Más de la mitad de nuestrxs docentes trabajan de manera ad honorem, quienes cobran un salario se ven afectados por los constantes ataques con paritarias de hambre.

Recientemente el consejo superior de la UBA, Nuevo Espacio (espacio político del reformismo integrado con Franja) y La Cámpora votaron un recorte en la obra social Dosuba, dejando sin posibilidad de acceder a esta a lxs próximos docentes y no docentes que se jubilen y a lxs trabajadorxs ad honorem.

Esto no es nuevo. La Cámpora y la Franja vienen cogobernando la universidad hace años. El ajuste en educación es impulsado por el gobierno nacional, apañado por La Cámpora, y en las universidades el radicalismo de Juntos por el Cambio. No hay que irse muy lejos para notar el cogobierno. Acá en Derecho votaron juntos al decano, un personaje de la “mafia judicial” que tanto denuncian. Esto refuerza una vez más que para avanzar en nuestras reivindicaciones es clave defender la independencia política de los gobiernos y las autoridades.

Vamos a la asamblea a defender la facultad

El objetivo de organizar una asamblea a las 10 de la mañana -el día que menos gente cursa- es vaciarla y transformarla en un trámite express entre agrupaciones. Una asamblea estudiantil de espalda a lxs estudiantxs.

El hecho que quieran presentar la reforma del estatuto como algo progresivo, mediante cambios mínimos en cuestiones de forma como por ejemplo poner vocabulario inclusivo, algo ya de por sí impuesto a partir de la enorme marea verde, es una maniobra demagógica para dispersar la reforma estructural y evitar el debate real: la inmensa mayoría de quienes estudiamos en la facultad, además, tenemos que trabajar. El agravamiento de la crisis no nos es ajeno, se sienten los tarifazos al transporte, el aumento de los precios de los alimentos, el alquiler. Ir a la facultad se vuelve más costoso en sintonía con la evaporación de los salarios.

Esto no va más. Tenemos que organizarnos por un aumento del presupuesto para garantizar el aumento de la cantidad y monto de las becas de apuntes y transporte, abrir comisiones y mejorar la oferta para quienes estudiamos y trabajamos; por salario para lxs ad honorem y lxs ayudantes, y por la defensa de la obra social de lxs trabajadorxs de la universidad. Desde La Causa, vamos a llevar estos reclamos a la asamblea con la propuesta de votar un plan de lucha en defensa de nuestros intereses e impulsar la organización independiente del movimiento estudiantil.